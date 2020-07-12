Россияне не поверили восхитившемуся отечественными «красотами» Макаревичу

Москва, 12 июля. Музыкант Андрей Макаревич восхитился Россией. Он показал фото из поездки в Ростов Великий и Переславль Залесский и признался, что с его последнего визита эти города сильно изменились к лучшему. Но после прежних, отнюдь не патриотических высказываний певца о стране, ему поверили не все россияне.

Участник «Машины времени» рассказал, что решил показать «русские красоты» своей супруге, молодой Эйнат Кляйн.

«Сели в машину, поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Был я в этих местах в 1972 году — обмеряли полуразрушенные храмы и монастыри. Отлично помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство. Сегодня это отреставрированные, чистые, ухоженные провинциальные городки с приветливыми гражданами, хорошими гостиницами и ресторанами (по смешным ценам). Монастыри действующие, при этом открыты для посетителей. От былой депрессии нет и следа. Чудо!» — поделился он впечатлениями в соцсети.

Некоторые пользователи восприняли слова артиста скептически, учитывая сделанные ранее негативные заявления о России и ее жителях.

«Похоже, Макара взломали. Проклятые чекисты», — цитирует «Царьград» комментарий из Twitter-аккаунта «Голос Мордора». «Похоже, новая еврейская жена Макара захватила его Фейсбук, и про поедание ежей мы больше ничего у него не прочитаем», — написал пользователь Facebook Олег Требушенко. «Ну наконец-то, хоть что-то оптимистичное!» — заметила Лия Корольова. «Уф… Наконец-то вы написали что-то позитивное про Россию. Читать приятно, и фотографии прекрасные», — высказалась Arina Levina. «Не все так плохо в России, оказывается?» — поинтересовался у артиста Виталий Харчиков.

На одном из снимков Макаревич показал и супругу, запечатленную в старинном интерьере.