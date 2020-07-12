Разорившийся из-за COVID-19 Роберт де Ниро не может платить алименты экс-супруге

Лос-Андежелес, 12 июля. Известный голливудский актер Роберт де Ниро оказался на грани банкротства из-за эпидемии коронавируса в США.

В 2018 году де Ниро развелся со своей супругой Грейс Хайтауэр, которая отсудила у него алименты. Хайтауэр имеет право на 100 тысяч долларов.

Но из-за финансовых проблем де Ниро может выплачивать бывшей жене только 50 тысяч долларов. Хайтауэр вызвала актера в суд.

Оказалось, что эпидемия «съела» все запасы актеры. И сейчас его бизнес — сеть ресторанов «Нобу» и гостиницы приносят только убытки.

В апреле убытки «Нобу» составили 3 млн долларов, а в мае — 1,87 млн долларов. В хорошие времена де Ниро получал не менее 15 млн в год. А с текущим положением дел на рынке его бизнесу просто не выжить.

Однако судья считает, что у де Ниро есть средства на алименты для жены. С учетом просьбы его адвокатов, суд снизил алименты для Хайтауэр до 75 тысяч долларов в месяц.

Эти средства женщина должна регулярно получать на банковскую карту, решил судья. Адвокаты де Ниро попробуют оспорить это решение.