ЦИК разработает технологию, исключающую двойное голосование

ЦИК РФ планирует внедрить технологию, которая позволит исключить возможность двойного голосования. Один из обсуждаемых вариантов — мобильное приложение для электронного голосования, которым смогут оперативно пользоваться члены избирательных комиссий. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали в Центризбиркоме. Предполагается, что к следующей федеральной кампании (выборы в Госдуму в 2021 году) новые технологические решения (программные продукты или новые электронные средства) будут реализованы.

По информации ФАН, в Центризбиркоме по поручению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой была создана рабочая группа, которую возглавляет член ЦИК Антон Лопатин. Именно эта группа занимается разработкой технологических решений и выявлением всех, кто попытался обмануть систему и проголосовать дважды.

«В пятницу, 10 июля, состоялось первое заседание рабочей группы по противодействию двойного голосования, ее официальное название — «По контролю за однократностью получения бюллетеней для общероссийского голосования по вопросам одобрения изменения в Конституцию РФ». Эта рабочая группа была создана по распоряжению председателя ЦИК Эллы Памфиловой. Туда вошли большинство членов ЦИК, в том числе и назначенные политическими партиями, а также работники аппарата комиссии и Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии», — сообщил Лопатин.

Как пояснил член ЦИК, задача рабочей группы — найти нарушителей, проголосовавших дважды, а также противодействовать нарушениям законодательства в будущем.

Планируется эту работу завершить до Единого дня голосования, который пройдет в России 13 сентября.

«В ходе заседания был утвержден алгоритм проверки однократности получения бюллетеней и проработаны основные этапы и сроки действий по выявлению нарушителей, чтобы в будущем не допускать повторного голосования граждан (так называемая дорожная карта — перечень мероприятий, которые будут осуществляться. — Прим. ФАН)», — рассказал Антон Лопатин.

Технологии в действии

Собеседник ФАН заявил, что сейчас также обсуждается возможность разработки мобильного приложения, по которому члены участковых комиссий уже на предстоящих выборах в режиме онлайн будут сопоставлять избирателей и определять голосовали они уже или нет.

Новая система позволит идентифицировать гражданина, исключенного из списка голосующих по месту регистрации в связи с тем, что он ранее написал заявление о намерении сделать выбор с помощью «Мобильного избирателя».

Сейчас эти списки вручную изымаются из участковых комиссий, но если бы существовала платформа и такое приложение, то члену участковой комиссии было бы проще отследить всю информацию.

Дважды проголосовать не получится

Собеседник ФАН напомнил, что в рамках сервиса «Мобильный избиратель» люди могут голосовать не по месту регистрации, а там, где им удобно. Для этого достаточно написать заявление, которое можно подать лично в участковую избирательную комиссию или через МФЦ.

Проверка всех подозрительных голосов (двойных) будет осуществляться с помощью сверки двух списков: первый — по месту регистрации, второй — с участка, куда по заявлению закрепился человек.

Сверять списки будут не вручную, а с помощью автоматизированной системы ГАС «Выборы». Если подтвердится, что гражданин получил бюллетень и по месту регистрации, и месту голосования — это значит, что у проверяющих достаточно оснований, чтобы по такому случаю обратиться в правоохранительные органы.

От редакции добавим, что наказание за такие «шалости» как двойное голосование — штраф в 30 тысяч рублей. И уже есть оштрафованные.

Вернуться, чтобы проголосовать

Проверке подвергнут также тех, кто открепился на другой участок, но потом передумал и вернулся проголосовать по месту регистрации.

«Если человек выписался со своего участка и прикрепился к другому, более удобному, но в последний момент поменялись планы, и он вернулся на свой первый участок по месту регистрации, то по закону он все равно может проголосовать. Такое право у него есть, для этого ему надо написать заявление с просьбой включить обратно в список избирателей и подтвердить в письменном виде, что еще не голосовал на другом участке, — пояснил Антон Лопатин. — Такое право дается, но человек должен написать заявление и тем самым подтвердить, что не нарушает закон. Более того, подписывая форму заявления, человек подтверждает, что ознакомлен с информацией, что в случае нарушения избирательного законодательства (двойное голосование) будет привлечен к административной ответственности».

Заграница не поможет

Похожая процедура пройдет и с теми гражданами, которые голосовали за рубежом. В ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ в соцсетях появились сообщения, что россияне, находящиеся за пределами страны, якобы голосовали дважды (чаще всего упоминались Израиль и Великобритания). Все такие случаи будут тщательно проверены.

«Процедура будет следующая: мы возьмем списки тех, кто выбрал дистанционное электронное голосование и сверим со списками тех, кто голосовал за границей на участках. В том числе будут проверены и те нарушения, которые стали известны благодаря СМИ. ЦИК РФ уже отправил обращение в МИД РФ для получения такой информации», — уточнил Лопатин.

Проверить, где человек физически находился в момент голосования, нет. Но достаточно будет сверить данные проголосовавших на участках в посольствах и списки дистанционного электронного голосования. По словам собеседника издания, за рубежом можно было проголосовать в дистанционном электронном формате только в случае полностью верифицированного аккаунта на сайтах mos.ru и gosuslugi.ru («Мобильный избиратель»). А это не так просто полностью заполнить информацию в личном кабинете, сделать электронную подпись и подтвердить свою личность в МФЦ.

Лучшие практики распространят на все выборные кампании

Рабочая группа по возможному двойному голосованию работает уже не первый год и всегда создается после каждой выборной кампании. Так было и в 2018 году после выборов президента, и в 2019 после Единого дня голосования. Там, где работает сервис «Мобильный избиратель», всегда будет создаваться рабочая группа. Изучается накопленный опыт, разбираются все практические нововведения.

Антон Лопатин пояснил, что в будущем лучшие решения по электронному голосованию в Москве могут войти и в общероссийскую практику. Сейчас изучается реальный опыт столицы, чтобы затем он был внедрен повсеместно.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки в Основной закон поддержали 77,92% граждан, имевших право голоса. Против проголосовали 21,27% избирателей. Явка составила 67,97%.