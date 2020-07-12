Дайджест новостей военной авиации: покупка F-35 Японией, перехват ВВС РФ разведчика США

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных событиях в мире военной авиации за минувшие дни.

США

Госдепартамент США одобрил продажу Японии 105 истребителей F-35 на 23 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Японии 105 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования к ним. Общая сумма сделки оценивается в 23,11 млрд долларов.

«Предложенная продажа будет содействовать целям внешней политики и национальной безопасности США, повышая безопасность основного союзника, который является силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для интересов национальной безопасности США жизненно важно помогать Японии в развитии и поддержании мощного и эффективного потенциала самообороны» , — отмечается в сообщении.

ВВС США отложили испытания прототипа боевого лазера для истребителей на 2023 год

По заявлению Пентагона, поводом для переноса испытаний, ранее планировавшихся на 2021 год, стали технические трудности, возникшие во время разработки установки, а также срывы сроков, вызванные пандемией коронавирусной инфекции.

Разработка прототипа боевого лазера ведется с 2017 года в рамках проекта SHiELD. Согласно требованиям военных, лазер должен эффективно работать при полете на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях.

Boeing завершил поставки вертолетов Apache в Индию

Американская корпорация Boeing сообщила, что поставила индийским ВВС последние пять вертолетов AH-64E Apache из 22 заказанных Индией.

Вертолеты находятся на вооружении эскадрильи «Гладиаторы», базирующейся на авиабазе Патанкот на севере Индии.

Поставки 22-х Apache начались в июле прошлого года, а эскадрилья официально получила их в сентябре.

IAF gets last of 5 Apache attack helicopters from Boeing



Boeing handed over the last of the five AH-64E Apache attack helicopters to the Indian Air Force (IAF), completing the contract for 22 Apaches. The Apaches were deployed at the Leh air base as part of forward movement… pic.twitter.com/ZNJVxqPsCI — bgpublicnews (@bgpublicnews) July 11, 2020

Конгресс подталкивает Пентагон к окончательному исключению Турции из программы F-35

Группа республиканцев и демократов Конгресса США направила письмо министру обороны Марку Эсперу с требованием ответить на вопрос, почему Турция все еще поставляет детали для истребителя пятого поколения F-35. Ведь уже прошло немало времени после того, как партнерские отношения должны были быть разорваны.

Сенаторы заявили, что они «обеспокоены темпами», с которыми Пентагон работает над заменой поставщика. Около 900 компонентов производятся турецкими компаниями даже после того, как США официально исключили Турцию из программы в 2019 году и остановили подготовку турецких пилотов в ответ на покупку Турцией российской системы ПВО С-400.

Removing Turkey from the F-35 supply chain was a bipartisan effort to hold Erdogan accountable and protect the U.S.’ most sensitive technologies. It’s time the administration stops the delays and implements the law as written by Congress. Our letter to @DeptOfDefense: pic.twitter.com/iyyiHWBdBA — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) July 7, 2020

Россия

Очередная партия истребителей Су-35С изготовлена для «Русских Витязей»

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина изготовил еще четыре самолета Су-35С для пилотажной группы «Русские Витязи». Первые четыре самолета были переданы осенью прошлого года.

Новые истребители прошли заводские испытания на КнААЗ им. Ю.А. Гагарина. Самолеты, окрашенные в цвета российского флага, имеют серийную комплектацию. Это самая современная на сегодняшний день модификация истребителя Су-35С.

#ВИДЕО Четверка самолетов Су-35С, изготовленных на нашем авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре для АГВП «Русские Витязи» pic.twitter.com/zrjIQN53UV — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) July 9, 2020

Су-35С и Миг-31БМ перехватили над нейтральными водами Японского моря у границ РФ самолет-разведчик ВВС США

Российские средства контроля воздушного пространства 11 июля над нейтральными водами Японского моря обнаружили воздушную цель, летевшую в сторону границы РФ.

Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135.

Российские истребители сопровождали самолет на безопасном расстоянии, а также в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Уточняется, что после того, как разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Опубликованы кадры перехвата истребителями ВКС РФ самолета-разведчика ВВС США над Японским морем:https://t.co/tHri7tlgOo pic.twitter.com/0JGhUgA5Lo — zvezdanews (@zvezdanews) July 11, 2020

Азия

В Южной Корее началась сборка прототипа нового истребителя

В Интернете появилось изображение части фюзеляжа прототипа истребителя KF-X на линии сборки. Южная Корея продолжает активную реализацию программы разработки передового многоцелевого истребителя для своих Военно-воздушных сил.

KAI KF-X Prototype in built pic.twitter.com/qqP8kd5CIw — 슈퍼호넷쨩 - Swiss Bank Intelligence (@netchan1129) July 6, 2020

Минобороны Японии обнародовало примерный график создания истребителя пятого поколения по программе NGF (Next Generation Fighter) с условным обозначением F-3

Первый полет прототипа-демонстратора запланирован на 2025 год, постройка первого предсерийного истребителя — на 2030-2031 года, а начало поставок серийных самолетов силам самообороны для замены истребителей F-2 намечено на 2035 год. Также сообщено, что двигатель для истребителя NGF будет создаваться в партнерстве с Великобританией.