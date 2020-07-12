Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Дайджест новостей военной авиации: покупка F-35 Японией, перехват ВКС РФ разведчика США

47
0 Оставить комментарий

Дайджест новостей военной авиации: покупка F-35 Японией, перехват ВВС РФ разведчика США

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных событиях в мире военной авиации за минувшие дни.

США

Госдепартамент США одобрил продажу Японии 105 истребителей F-35 на 23 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Японии 105 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования к ним. Общая сумма сделки оценивается в 23,11 млрд долларов.

«Предложенная продажа будет содействовать целям внешней политики и национальной безопасности США, повышая безопасность основного союзника, который является силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для интересов национальной безопасности США жизненно важно помогать Японии в развитии и поддержании мощного и эффективного потенциала самообороны» , — отмечается в сообщении.

ВВС США отложили испытания прототипа боевого лазера для истребителей на 2023 год

По заявлению Пентагона, поводом для переноса испытаний, ранее планировавшихся на 2021 год, стали технические трудности, возникшие во время разработки установки, а также срывы сроков, вызванные пандемией коронавирусной инфекции.

Разработка прототипа боевого лазера ведется с 2017 года в рамках проекта SHiELD. Согласно требованиям военных, лазер должен эффективно работать при полете на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях.

Boeing завершил поставки вертолетов Apache в Индию

Американская корпорация Boeing сообщила, что поставила индийским ВВС последние пять вертолетов AH-64E Apache из 22 заказанных Индией.

Вертолеты находятся на вооружении эскадрильи «Гладиаторы», базирующейся на авиабазе Патанкот на севере Индии.

Поставки 22-х Apache начались в июле прошлого года, а эскадрилья официально получила их в сентябре.

Конгресс подталкивает Пентагон к окончательному исключению Турции из программы F-35

Группа республиканцев и демократов Конгресса США направила письмо министру обороны Марку Эсперу с требованием ответить на вопрос, почему Турция все еще поставляет детали для истребителя пятого поколения F-35. Ведь уже прошло немало времени после того, как партнерские отношения должны были быть разорваны.

Сенаторы заявили, что они «обеспокоены темпами», с которыми Пентагон работает над заменой поставщика. Около 900 компонентов производятся турецкими компаниями даже после того, как США официально исключили Турцию из программы в 2019 году и остановили подготовку турецких пилотов в ответ на покупку Турцией российской системы ПВО С-400.

Россия

Очередная партия истребителей Су-35С изготовлена для «Русских Витязей»

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина изготовил еще четыре самолета Су-35С для пилотажной группы «Русские Витязи». Первые четыре самолета были переданы осенью прошлого года.

Новые истребители прошли заводские испытания на КнААЗ им. Ю.А. Гагарина. Самолеты, окрашенные в цвета российского флага, имеют серийную комплектацию. Это самая современная на сегодняшний день модификация истребителя Су-35С.

Су-35С и Миг-31БМ перехватили над нейтральными водами Японского моря у границ РФ самолет-разведчик ВВС США

Российские средства контроля воздушного пространства 11 июля над нейтральными водами Японского моря обнаружили воздушную цель, летевшую в сторону границы РФ.

Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135.

Российские истребители сопровождали самолет на безопасном расстоянии, а также в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Уточняется, что после того, как разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Азия

В Южной Корее началась сборка прототипа нового истребителя

В Интернете появилось изображение части фюзеляжа прототипа истребителя KF-X на линии сборки. Южная Корея продолжает активную реализацию программы разработки передового многоцелевого истребителя для своих Военно-воздушных сил.

 

Минобороны Японии обнародовало примерный график создания истребителя пятого поколения по программе NGF (Next Generation Fighter) с условным обозначением F-3

Первый полет прототипа-демонстратора запланирован на 2025 год, постройка первого предсерийного истребителя — на 2030-2031 года, а начало поставок серийных самолетов силам самообороны для замены истребителей F-2 намечено на 2035 год. Также сообщено, что двигатель для истребителя NGF будет создаваться в партнерстве с Великобританией.

 

Новости партнеров

Новости партнеров