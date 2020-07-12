Стас Михайлов прервал концерт, чтобы обняться под дождем с Лукашенко

Минск, 12 июля. Популярный российский певец Стас Михайлов прервал свое выступление на фестивале «Моя Александрия», чтобы, несмотря на дождь, пожать руку белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

«Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас», — сказал 51-летний артист, обращаясь к главе Белоруссии.

Идя к Лукашенко, Михайлов продолжил свою речь. Он поблагодарил за приглашение, сказал спасибо за то, что «делаете такую красоту и не забываете российских артистов». Певец подошел к Лукашенко пожал ему руку, и они обнялись.

«Три страны объединяются тут, и люди поют. <…> Давайте попоем! Дождь нам не помеха», — сказал знаменитый артист.

Сообщается, что Стас Михайлов впервые выступал на фестивале «Моя Александрия», который ежегодно проходит в Белоруссии на берегу Днепра. В нем участвуют артисты из России, Белоруссии и Украины.

Напомним, белорусский президент в июне посетил бал выпускников учреждений высшего образования в Минске. Лукашенко пожелал молодым людям реализовать свои цели и мечты, а затем станцевал с ними под украинскую народную песню «Ти ж мене підманула», которую исполнила Таисия Повалий.