Песков заявил, что Россия прошла острую фазу кризиса с наименьшими потерями

Москва, 12 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия избежит второй волны коронавируса.

В программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента России подчеркнул, что самая острая фаза кризиса, вызванного пандемией, была пройдена с наименьшими потерями. Песков отметил, что руководство страны сработало как слаженный механизм.

По его словам, властям еще только предстоит проанализировать полученный опыт, тем более что в экономическом плане еще не все осталось позади.

«Нас ждут трудности впереди, это очевидно, мы смотрим на глобальный масштаб кризиса», — сказал Песков.

Он обратил внимание на динамику заболеваемости, по которой можно сделать предположение, что острых проявлений инфекции Россия избежит.

Согласно последней информации оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, в России с начала пандемии зафиксировано 727 тысяч случаев COVID-19. Число выздоровевших пациентов достигло отметки в 501 тысячу. Скончались около 11 тысяч человек.

Как рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова, работа над вакциной активно ведется сразу несколькими учреждениями и коммерческим сектором. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для детей разрабатывают специальный препарат.

На этой неделе Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от COVID-19. Безопасность препарата клинически подтверждена.