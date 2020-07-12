В окружении Зеленского Сенцова назвали «морально прогнившим приспособленцем»

Киев, 12 июля. В окружении президента Украины Владимира Зеленского режиссера Олега Сенцова назвали «морально прогнившим приспособленцем». Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк жестко прошелся по фигуре режиссера, которому выделили 25 млн гривен на съемки фильма «Носорог».

По мнению чиновника, одни использовали Сенцова в качестве «картинки-героя», красивую историю страдания которого можно продавать и обществу, и внешним партнерам. При этом «из тюрьмы его в итоге достали другие люди, достали сразу, без каких-либо условий», отметил Подоляк.

«Олег Сенцов — просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества. С обязательным элементом убойной неблагодарности», — написал в Facebook он.

Чиновника также возмутили оскорбительные оценки, сделанные Сенцовым в адрес тех, кто достал и не юзал его в качестве «жертвы застенков». Он недоволен, что украинское государство поддержало картину украинца, поскольку Сенцов «творчески и политически «не взлетаем».

Российский суд приговорил Сенцова в 2015 году у 20 годам колонии строго режима. Его признали виновным в создании террористической группы, действовавшей на территории Крыма. В сентябре прошлого года он был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.