Богомолов восхитил россиян роликом с «мокрой» Собчак

Москва, 12 июля. Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram ролик с «мокрой» супругой Ксенией Собчак. Он признался в нежных чувствах к любимой.

Богомолов и Собчак в браке уже почти год, пара постоянно демонстрирует любовь друг к другу. Режиссер не устает повторять, что находит в жене вдохновение, она помогает ему творить.

Светская львица заставила Богомолова по-другому взглянуть на мир. Она научила его жить по-новому и ценить то, что есть сейчас.

«Рядом со мной есть тот человек, в которого я хочу смотреть больше чем в зеркало (а точнее только на этого человека и хочу смотреть)» — написал режиссер.

Подписчики восхитились талантом Богомолова, они пожелали паре счастья.

«Как она прекрасна в ваших режиссерских и мужниных руках!» — восхитилась другая подписчица. «Это как же здорово, что у вас такие чувства! Вы — счастливые люди! И нам светлей и теплей от вашей любви!» — добавила третья поклонница.

Ранее специалист по гаданию на карте Таро Александр Кинжинов рассказал, сколько может продлиться идиллия в семье Собчак и Богомолова.

По его мнению, уход от актера Максима Виторгана положительно отразился на журналистке. Таролог считает, что у телеведущей и режиссера хорошие шансы на длительные отношения.

Но это не значит, что они будут радужными. Он не исключил конфликтов в семейной жизни Собчак и Богомолова, потому что они «люди с характером».