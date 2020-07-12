Главный инфекционист России назвал три фактора второй волны коронавируса

Москва, 12 июля. Главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов предупредил, что массовые скопления людей, в том числе протестные акции, повышают риск возникновения второй волны коронавируса.

«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», — подчеркнул он.

Специалист также выделил три фактора, влияющие на возникновение второй волны COVID-19 — это наличие источника инфекции, восприимчивого организма и условий для передачи коронавирусной инфекции.

По словам инфекциониста, для предотвращения второй волны достаточно продолжать соблюдать уже известные всем профилактические меры — носить маску, мыть рук, соблюдать социальную дистанцию, изолировать заболевших.

Чуланов добавил, что в России были оперативно приняты меры, которые позволили «обратить развитие эпидемии вспять», однако риск распространения коронавирусной инфекции еще сохраняется.