Поклонников удивил «старый чувак» рядом с помолодевшей Варум

Москва, 12 июля. Певица Анжелика Варум покорила поклонников своим внешним видом. Некоторым фолловерам показалось, что артистка выглядит слишком молодо на фоне своего супруга, певца Леонида Агутина.

Знаменитость опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию, на которой она в обнимку позирует с мужем. По мнению поклонников, 51-летняя певица после самоизоляции похорошела и помолодела.

«Анжелика очень красивая женщина. Был в нее по юношески влюблен в эпоху ее «Зимней вишни» (мне тогда было лет 15-16). Сейчас мне уже 39, не перестает восхищать», — написал koroteevigor2018.

«Вишня, вишня… Зимняя вишня... Анжелика Варум прекрасна! И хоп хэй лала лэй тоже. Годы вас не берут! Молодцы, ребята! Лучшие», — добавила dariaariannavin.

Несмотря на многочисленные комментарии с восхищениями, некоторые критично высказались о внешнем виде супруга Варум —Агутин выглядит чуть старше своих лет. Некоторые пользователи Сети посчитали, что возраста артисту прибавляет седая щетина.

«Какой старый чувак!» — охарактеризовал Агутина пользователь с ником watchexpensive.

Певцы Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе с 1997 года, но только спустя три года пара решила оформить свои отношения официально. Уже 20 лет супруги живут счастливо в браке, Агутин считает, что секрет успеха их отношений кроется в том, что Варум умеет отпускать прошлое.