Вдову Проскурина попросили «оперативно освободить» квартиру в Москве

Москва, 12 июля. Вдова актера Виктора Проскурина Ирина Хонда после смерти любимого мужа осталась без квартиры в Москве и вынуждена паковать вещи для переезда в родной Санкт-Петербург. Об этом рассказали друзья известной семьи.

По их словам, пара прожила вместе в московской квартире больше десяти лет. Однако после смерти актера выяснилось, что его супруга не имеет никаких прав на эту недвижимость. Квартиру Проскурин приобрел до брака, а Хонда в отношениях не затрагивала финансовые вопросы.

Поэтому женщину, по словам знакомых, «попросили оперативно освободить жилье». Оно по документам достанется одной из предыдущих жен артиста.

«Теперь всю их с Витей жизнь она упаковывает в коробки, вот так – память в коробки», — передает слова друзей семьи KP.Ru.

Они считают, что Проскурин попросту не успел оформить недвижимость на жену. Известно, что стоимость квартиры превышает 20 миллионов рублей.

Вдова актера теперь планирует жить в родном Петербурге в квартире, взятой в ипотеку. Ей предстоит раздать долги и начать организовывать фестивали в память о муже. Хонда даже намеревается сделать в его честь музей.

«Мы хотели <…> приобрести себе жилье в Испании. И жить на две страны. Все неожиданно случилось», — констатировала она.

Проскурина не стало на 69-м году жизни, пишет НСН. Причиной смерти назвали приступ обструкции легких. Перед смертью актер жаловался на боли в груди и температуру. В конце мая его госпитализировали с предварительным диагнозом «бронхопневмония». По мнению Хонды, недуг у ее супруга развился на фоне чрезмерного курения. Также она напомнила, что у артиста также диагностировали рак.

Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 4 июля. Друзья и близкие смогли попрощаться с артистом в Театральном институте имени Щукина, где он учился.