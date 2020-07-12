Песков назвал безумцами людей, отрицающих опасность коронавируса

Москва, 12 июля. Люди, не верящие в коронавирус, кажутся как минимум невеждами, а в худшем случае — безумцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Представитель Кремля назвал пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, «болезнью особенной, временами страшной». Чиновник, который сам переболел COVID-19, заявил, что организм испытывает «доселе неизведанные ощущения», и нет опыта, на который можно опереться.

«Как минимум они [люди, отрицающие существование коронавируса] кажутся невеждами, в худшем случае – безумцами», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, российские врачи сейчас уже знают о коронавирусе гораздо больше, чем в начале пандемии.

Весной Дмитрий Песков и его супруга, фигуристка Татьяна Навка заразились коронавирусной инфекции. Чета решила лечиться в больнице, чтобы не подвергать опасности других членов семьи.

После лечения чиновник вернулся к работе. Он поблагодарил всех за теплые слова поддержки и выразил признательность врачам.