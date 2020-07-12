Кремль разочаровывает отношение Украины к Минским соглашениям

Москва, 12 июля. Динамика в урегулировании гражданского конфликта в Донбассе абсолютно отсутствует, власти Украины не делают ничего в вопросе реализации Минских соглашений и достигнутых в Париже договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что на минувшем оперативном совещании Совета Безопасности выражалось абсолютное разочарование в связи с тем, как поступает Киев. Песков задался вопросом, о чем свидетельствует поведение властей Украины — о нежелании или невозможности решать проблему.

«Все чаще и чаще, все более настойчиво [Киев] говорит о том, что минские договоренности нужно менять. Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает, мы пока не знаем», – отметил он.

Представитель Кремля, говоря о возможности выхода Украины из Минских соглашений, констатировал, что «насильно мил не будешь». Однако такой исход, заметил он, не понравится ни Германии, ни Франции, ни России.

Песков напомнил, что для выработки альтернативного документа потребуется диалог с Донецкой и Луганской народными республиками. Однако Киев упорно отказывается от переговоров с ними.

«Получается какой-то замкнутый круг», — констатировал представитель Кремля.

С 2014 года на юго-востоке Украины длится гражданская война. Шесть лет назад в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, который не приняли жители ДНР и ЛНР. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

Урегулирование гражданского конфликта в Донбассе — главная тема встреч в «нормандском формате», а также обсуждений в Минске, где контактной группой с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации. Однако украинская сторона продолжает упорно нарушать Минские соглашения и атаковать республики.