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Кремль разочаровывает отношение Украины к Минским соглашениям

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Кремль разочаровывает отношение Украины к Минским соглашениям

Москва, 12 июля. Динамика в урегулировании гражданского конфликта в Донбассе абсолютно отсутствует, власти Украины не делают ничего в вопросе реализации Минских соглашений и достигнутых в Париже договоренностей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что на минувшем оперативном совещании Совета Безопасности выражалось абсолютное разочарование в связи с тем, как поступает Киев. Песков задался вопросом, о чем свидетельствует поведение властей Украины — о нежелании или невозможности решать проблему.

«Все чаще и чаще, все более настойчиво [Киев] говорит о том, что минские договоренности нужно менять. Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает, мы пока не знаем», – отметил он.

Представитель Кремля, говоря о возможности выхода Украины из Минских соглашений, констатировал, что «насильно мил не будешь». Однако такой исход, заметил он, не понравится ни Германии, ни Франции, ни России.

Кремль разочаровывает отношение Украины к Минским соглашениям

Песков напомнил, что для выработки альтернативного документа потребуется диалог с Донецкой и Луганской народными республиками. Однако Киев упорно отказывается от переговоров с ними.

«Получается какой-то замкнутый круг», — констатировал представитель Кремля.

С 2014 года на юго-востоке Украины длится гражданская война. Шесть лет назад в Киеве произошел антиконституционный государственный переворот, который не приняли жители ДНР и ЛНР. В ответ новые украинские власти развернули против них военную кампанию.

Урегулирование гражданского конфликта в Донбассе — главная тема встреч в «нормандском формате», а также обсуждений в Минске, где контактной группой с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации. Однако украинская сторона продолжает упорно нарушать Минские соглашения и атаковать республики.

 

 

 

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Источник: Телеканал «Россия-1»
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