Американского внука Малышевой назвали «старательным зайчиком»

Лос-Анджелес, 12 июля. Телеведущая и врач Елена Малышева похвасталась своим внуком, который умеет играть на пианино.

Малышева отдыхает в США, где живет и работает врачом ее сын Игорь. Она помогает с воспитанием двух внуков. С одним из мальчиков врач занимается музыкой.

Супруга Игоря беременна и готовится родить девочку. Поэтому хлопоты по дому взяла на себя Малышева.

В Америке также живет второй сын телеведущей — Василий. Он работает адвокатом и пока не обзавелся семьей.

«Играю в четыре руки с нашим тружеником младшим внуком», — написала Малышева в Instagram.

Она пояснила, что музыка не только развивает эстетический вкус у ребенка, но и помогает ему научиться мыслить логически.