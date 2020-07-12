Проскурякова ответила на слухи о расставании с Николаевым

Москва, 12 июля. Супруга композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова ответила на слухи о расставании с мужем. Она написала в Instagram, что ее статус не изменился.

Проскурякову неоднократно сравнивали с бывшей возлюбленной и музой Николаева — Наташей Королевой. Она заявила, что хочет быть собой и не собирается кого-то копировать.

Теперь в СМИ появилась информация о расставании Проскуряковой с Николаевым. Но это оказалось «уткой» желтой прессы.

Певица рассказала, что к ее персоне в последнее время у журналистов «нереальный интерес». Она решила поставить точку и попросила не обзванивать ее друзей и знакомых.

«Не развожусь, учусь, живу и счастлива», — написала Проскурякова.

Поклонники поддержали супругу Николаева, напомнив, что многие ей просто завидуют.