Проскурякова ответила на слухи о расставании с Николаевым

Москва, 12 июля. Супруга композитора Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова ответила на слухи о расставании с мужем. Она написала в Instagram, что ее статус не изменился.
Проскурякову неоднократно сравнивали с бывшей возлюбленной и музой Николаева — Наташей Королевой. Она заявила, что хочет быть собой и не собирается кого-то копировать.
Теперь в СМИ появилась информация о расставании Проскуряковой с Николаевым. Но это оказалось «уткой» желтой прессы.
Певица рассказала, что к ее персоне в последнее время у журналистов «нереальный интерес». Она решила поставить точку и попросила не обзванивать ее друзей и знакомых.
«Не развожусь, учусь, живу и счастлива», — написала Проскурякова.
Поклонники поддержали супругу Николаева, напомнив, что многие ей просто завидуют.
«Внимание не обращайте, вы очень красивая и порядочная», — посоветовала певице подписчица.
«Юлечка, вы прекрасны и мудры! Счастья вам», — пожелала другая поклонница.
«Все как всегда, им нужны другие новости. Разводы, интриги, поэтому решили допросить друзей», — предположила подписчица.