Обзор деятельности НАТО: переброска сил США в Польшу, американский солдат убит в Косово

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Происшествия

9 июля в Польше (Западно-Поморское воеводство) произошло серьезное ДТП с участием американских военнослужащих. По предварительной информации, водитель американского грузовика превысил установленную скорость, не справился с управлением и протаранил на повороте идущую по встречной полосе фуру. Повреждена линия электропередач. В результате аварии двое солдат доставлены в госпиталь, их жизням ничего не угрожает. О судьбе гражданского водителя не сообщается.

В Тапа умер британский военнослужащий Сэм Браунридж из состава батальонной тактической группы НАТО. Это уже второй случай небоевых потерь Великобритании в республике. Первый инцидент произошел летом 2018 года и тоже официально не был связан с исполнением служебных обязанностей.

Опубликована информация, что 4 июля в Косово в результате небоевого инцидента погиб 20-летний военнослужащий национальный гвардии США рядовой первого класса Александр Блейк Класс.

Военная активность

Командование Вооруженных сил США в Европе сообщило, что на следующей неделе в Польшу будут переброшены 550 военнослужащих второго батальона 12-го кавалерийского полка первой бронетанковой бригадной боевой группы первой кавалерийской дивизии (форт Худ, штат Техас) для участия во второй фазе модифицированного учения «Защитник Европы – 2020», которое пройдет с 14 июля по 22 августа.

Для обеспечения деятельности подразделения с баз заблаговременного складирования в Германии и Бельгии на польский полигон Дравско-Поморске перебросят 55 танков «Абрамс» и боевых машин пехоты «Брэдли».

В акваторию Черного моря вошла вторая морская противоминная группа НАТО в составе четырех кораблей: турецкого TCG Amasra, испанского ESPS Tambre, итальянского ITS Gaeta и греческого HS Aliakmon.

Германия перебросила радар контроля воздушного пространства RAT-31 на авиабазу Айн эль-Асад в Ираке.

Heute wurde die Verlegung des Luftraumüberwachungsradars RAT-31 der #BundeswehrimEinsatz auf die Al Asad Air Base im Zentralirak abgeschlossen. Das Radar überträgt Daten zum Luftlagebild und schließt damit eine Fähigkeitslücke zur Sicherung des Luftraums bei #CounterDaesh. https://t.co/62V6XbNqfW pic.twitter.com/nv19BHSECb — Bundeswehr im Einsatz (@Bw_Einsatz) July 7, 2020

Силы специальных операций Вооруженных сил США и Литвы провели совместную тренировку с привлечением конвертоплана CV22-B Osprey из состава 352-го авиакрыла ССО ВВС США.

Начальником штаба командования ударных сил и сил поддержки ОВМС НАТО стал американский бригадный генерал Маркус Аннибале по прозвищу Стероид.

Строительство вооруженных сил

В латышском Адажи прошла церемония открытия двух новых казарм, предназначенных для национальных вооруженных сил и подразделений союзников. Стоимость их постройки составила 15,5 млн евро, пять из которых заплатил блок НАТО, остальные 10,5 легли на бюджет республики.

В Швеции хотят увеличить численность вооруженных сил. Планируется, что в период с 2026 по 2030 годы будет сформирован новый полк в Эстерсунде, а с 2021 по 2025 созданы артиллерийские батальоны в Кристинехамне и Виллингсберге.

Делегация из Венгрии посетила Германию для ознакомления с партией танков Leopard 2A4 (12 ед.), которая в ближайшее время будет передана Будапешту. Машины предназначены для подготовки венгерских экипажей к использованию более современных танков Leopard 2A7+, которые начнут поставлять в Венгрию с 2023 года.

Государственный департамент США одобрил продажу вооружений Литве и Франции. Вильнюс получил возможность заказать шесть вертолетов Sikorsky UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования на сумму 380 млн долларов. Париж закупит три палубных самолета дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2D Advanced Hawkeye стоимостью два млрд долларов.

В Бразилии началось производство компонентов для шведских истребителей JAS-39 Gripen. Работы стартовали на первом зарубежном авиазаводе компании Saab в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. На нем будут изготавливать детали хвостовой части самолета и фюзеляжа.

Военно-политические отношения

Минобороны Эстонии подарило Вооруженным силам Украины 2400 пистолетов Макарова для поддержания обороноспособности страны.

8 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял в Брюсселе вице-премьера Украины по евроинтеграции Ольгу Стефанишину. Стороны обсудили ход реформ, навязанных Киеву западными странами, а также дальнейшие шаги по развитию сотрудничества страны с альянсом. 9 июля Столтенберг провел телефонные переговоры с министром обороны Украины Андреем Тараном.

#NATO SG @jensstoltenberg met Deputy PM of European and Euro-Atlantic Integration of #Ukraine ???????? @StefanishynaO. They discussed the priorities of the new ???????? government & the strenght of the NATO-Ukraine partnership.



➡️ https://t.co/aaUoMyElz4#StrongerTogether pic.twitter.com/kYrHIUHJgq — Oana Lungescu (@NATOpress) July 8, 2020

Советник генсека НАТО по разведке и безопасности Дэвид Катлер посетил Эстонию, где провел переговоры с постоянным секретарем министерства обороны Кристианом Прикком. Отсутствие в открытом доступе официальных итогов визита привлекает к нему еще больше внимания.

NATO's Assistant SecGen for intelligence and security @DavidCattler visited ???????? and met with PermSec Prikk to discuss security threats to our region. "It is important that intelligence assessments of the Baltic region are well understood in @NATO" said Prikk. #WeAreNATO pic.twitter.com/JfVU6Ds2Qx — MoD Estonia (@MoD_Estonia) July 5, 2020

Информационно-пропагандистская работа

При финансовой поддержке Минобороны США в одном из районов Риги (Иманте) начались строительные работы в центре службы неотложной медицинской помощи. В рамках проекта у существующего здания появится пристройка с помещениями для сотрудников.