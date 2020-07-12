Песков заявил, что Путин в кризис становится специалистом в любых проблемных отраслях

Москва, 12 июля. Президент России Владимир Путин во время кризисов становится «глубоким специалистом» в любых проблемных отраслях и никогда не делает выводов, основываясь на эмоциях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил о кризисе 2008 года, когда многие отрасли экономики «были на грани осыпания».

«Будь то банковский сектор или еще что-то, Путин становился специалистом именно в этой отрасли», – отметил Песков.

Представитель Кремля заметил, что во время пандемии коронавируса решения, принимаемые президентом и кабмином, основывались на рекомендациях ученых и медиков. Он подчеркнул, что Путин всегда сверяется с мнением специалистов прежде, чем сформулировать свою точку зрения.

«И в основе его точки зрения именно научный подход и экспертный подход и никогда нет каких-то выводов, которые делаются по эмоциональным признакам», – заключил пресс-секретарь.

Песков еще весной, когда пандемия COVID-19 только набирала обороты, рассказывал, что Путин вместе с правительством днем и ночью работали над мерами поддержки россиян. Власти РФ оперативно отреагировали на угрозу, утвердили целый комплекс мероприятий, который помог сдержать распространение инфекции и не допустить серьезных последствий для экономики.

На этой неделе Путин поручил продлить на два месяца доплаты медицинским работникам, борющимся с COVID-19.