Морозов назвал способ наладить отношения Москвы и Киева с помощью США и Евросоюза

Отношения Москвы и Киева можно наладить только путем межгосударственных договоренностей России с США и ЕС, которые должны «снять» внешнее управление с Украины. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Антон Морозов.

Такова была его реакция на слова российского президента Владимира Путина о том, что Крым не стал причиной ухудшения отношений Украины и России.

«То, что у нас испортились отношения с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — отметил глава государства, выразив надежду, что пена негатива между РФ и Украиной «рано или поздно схлынет».

Путин также напомнил, что до воссоединения Крыма с Россией на Украине произошел государственный переворот. По его словам, с этого момента «наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ним разошлись».

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов уточнил, что тогда на Украине было введено внешнее управление со стороны США.

«К руководству Украины пришли люди, которые действуют не в интересах собственного народа, в интересах других государств. Мы это наблюдали со времен [Александра] Турчинова и [Арсения] Яйценюка. Мы видели, что их действия направлены на дезинтеграцию всех связей с Россией и создания под боком у нас русофобского государства. Однако эту работу американцы вели на территории Украины намного раньше, чем произошли события 2014 года», — поведал Морозов в беседе с ФАН.

Киеву «бесполезно давать советы» по налаживанию отношений с Москвой до тех пор, пока украинские власти действуют в интересах внешних игроков, считает парламентарий.

«На данном этапе проблему можно решить только путем межгосударственных договоренностей на уровне России, США и основных европейских государств. Они должны снять внешнее управление с Украины. Тогда мы бы могли с политиками, которые придут к власти на Украине, выстраивать конструктивный диалог. Однако сейчас, кроме перепалки, ничего не получается», — с сожалением заявил депутат.

Как он заметил, наши власти, к сожалению, упустили ход развития внутриполитической ситуации на Украине и «допустили неблагоприятный сценарий для России».

«С тех пор все последствия этого нам приходится расхлебывать ценою больших человеческих жертв в Донбассе и на территории всей Украины. Поэтому нужно делать вывод из этой ситуации, а именно — не допускать создания антироссийских режимов в странах, которые нас окружают», — поделился мнением Морозов.

Кроме того, Москве следует проводить более взвешенную и продуманную внешнюю политику в отношении государств — членов СНГ, полагает собеседник ФАН.

«Страны содружества представляют собой пояс нашей безопасности, и мы должны ставить работу с ними в приоритеты внешней политики. У нас в МИД это направление было наименее востребованным», — добавил он.

Напомним, в 2014 году был проведен народный референдум в Крыму, в результате которого большинство крымчан проголосовало за воссоединение полуострова с Россией. Процедура была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что решение, принятое народом Крыма, окончательное, и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. Однако власти Украины постоянно поднимают вопрос о возвращении Крыма в состав Украины и называют его «временно оккупированной» территорией.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал утвержденный Киевом закон о госязыке еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину. Он напомнил, что данный закон противоречит Европейской хартии о региональных языках и языках национальных меньшинств. По его мнению, с таким законодательством ни Крым, ни Донбасс не будут стремиться на Украину.