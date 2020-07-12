Путин заявил, что ухудшение отношений РФ и Украины не связано с Крымом

Москва, 12 июля. Отношения Киева и Москвы ухудшились не из-за Крыма, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано», — сказал российский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что пена негатива в отношениях РФ и Украины «рано или поздно схлынет».

Путин также напомнил хронологию событий на Украине в конце 2013 года и в 2014 году. Глава государства отметил, что в стране произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента, по словам Путина, «наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись». После этих событий в Крыму высказались о воссоединении с Россией, добавил глава государства.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украина до сих пор не может принять позицию крымчан. Российская сторона неоднократно заявляла, что полуостров вошел в состав РФ на законных оснований. Президент РФ подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.