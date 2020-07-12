Путин объяснил, кто предлагает ему кандидатуры министров

Москва, 12 июля. Администрация и лидеры политических партий могут предлагать президенту кандидатуры министров, рассказал глава России Владимир Путин.

Российский лидер объяснил, что находится в постоянном контакте с руководством политических партий. А кадровая работа, по его словам, — обязанность администрации.

Автор программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин поинтересовался, кто представлял главе государства кандидатуры министров, когда в начале года менялось правительство.

«Скажем так, в том числе и администрация», — ответил Путин.

Напомним, 15 января 2020 года президент России обратился с посланием к Федеральному собранию. В нем он огласил целый ряд социальных и административных реформ, предполагающих изменение баланса исполнительной, законодательной и судебной власти.

Вскоре после этого премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе своей встречи с главой государства объявил об уходе всего кабмина в отставку. Пост руководителя правительства занял Михаил Мишустин. Путин, в свою очередь, поблагодарил министров за работу.