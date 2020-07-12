Путин рассказал, как относится к критике

Москва, 12 июля. Президент России Владимир Путин считает своей обязанностью прислушиваться к критическим замечаниям, если «что-то предлагается вообще, кроме самой критики».

Глава государства в беседе с телеканалом «Россия-1» обратил внимание на то, что есть люди, которые «думают иначе, чем ты», и им кажется, что у них есть решения лучше, чем у действующей власти.

«Я вообще, как это ни покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается. Если что-то предлагается вообще, кроме самой критики. Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно», — сказал российский лидер.

Путин также признался, что с удовольствием прислушивается к интересным и конструктивным предложениям. Впрочем, как сказал президент, это не означает, что он будет выполнять то, что услышал.