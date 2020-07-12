Соловьев отреагировал на желание Киева показать в Москве фильмы на украинском языке

Украинские власти в рамках борьбы с советским прошлым должны «забыть» работы режиссера Александра Довженко, поскольку тот никогда не был борцом с режимом в СССР. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на желание Украины возродить величие своего кинематографа. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь уверен, что тогда можно будет показывать в Москве фильмы на украинском языке с русскими субтитрами.

Отвечая на вопрос журналиста «Радио Свобода» (признан в России СМИ-иноагентом), представляет ли он показ украинских кинокартин в России на мове, Креминь заявил, что это одна из важнейших задач Киева.

«Я думаю, что это одна из наших задач. Посмотрите на нашу классику — ее очень хорошо знают в мире и в России в том числе, например [режиссера Александра] Довженко и «Тени забытых предков», — сказал уполномоченный по защите госязыка.

Чиновник считает, что у Киева «большие перспективы» в этом направлении, потому что в стране работают программы по квотированию — выделению средств для «государственных агентов кинематографии».

В интервью ФАН журналист Владимир Соловьев подчеркнул, что, если на Украине «сделают талантливый фильм», тогда он, возможно, будет пользоваться популярностью в России. Но сейчас у россиян больше вызывают интерес ролики политиков из Киева на украинском языке с субтитрами.

«Они пользуются большой популярностью, потому что такой концентрации злобы и глупости в единицу времени сложно найти. Иногда это вызывает защитную реакцию в виде смеха», — заметил Соловьев.

Тем не менее у собеседника ФАН вызвал недоумение тот факт, что Креминь вдруг стал говорить про украинского режиссера Довженко.

«При чем тут они и этот режиссер? Довженко Александр Петрович является лауреатом Ленинских и двух Сталинских премий. Конечно, они могут придумать все, что угодно, но он никогда не был борцом с режимом. Тогда, по логике борьбы с декоммунизацией, они должны забыть такого человека. Мало того, следует напомнить, что он снял для них такие страшные фильмы, как «Мичурин» и «Щорс». Как они с этим будут мириться?» — задался вопросом Соловьев.

Текущее состояние украинского кинематографа телеведущий описал следующим образом: «А есть что оценивать?»

«Мы же знаем, что у них есть великий режиссер, работ которого все ждут с нетерпением. Его фамилия [Олег] Сенцов. Как я понимаю, украинское государство выделило сейчас немалые деньги на очередной шедевр Сенцова, однако никто не видел предыдущий. Но это все пустяки», — заверил он. — Есть один важный момент: я верю в украинский кинематограф, но вряд ли он расцветет в рамках современного государства».

Напомним, летом 2019 года председатель Госкино Украины Филипп Ильенко опубликовал на своем YouTube-канале неутешительные данные о просмотрах и сборах отечественных фильмов. Как оказалось, вся украинская кинопродукция последних пяти лет принесла государственному бюджету сплошные убытки.

В феврале 2020 стало известно, что украинская комедия «Наши котики» о карательной операции в Донбассе с треском провалилась в прокате. Фильм был показан в 90 кинотеатрах по всей стране, однако это не спасло его от краха. За время проката кассовые сборы ленты не достигли восьми миллионов гривен (21 миллион рублей). При этом ее бюджет составил 42 миллиона гривен, из которых 10 миллионов были предоставлены государством в лице Украинского культурного фонда и Государственного агентства по вопросам кино.