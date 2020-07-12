Россияне раскритиковали Брухунову за отказ заботиться о Петросяне

Москва, 12 июля. Молодая супруга Евгения Петросяна заявила, что она «самодостаточная личность» и не хочет быть чьей-то «половинкой».

Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками своим мнением о супружеской жизни. По ее словам, ее пугает фраза «вы две половинки».

Супруга юмориста добавила, что ней понимает претензий «ортодоксальных» мужчин. Они требуют от своих жен полностью сосредоточиться на семье и заботе о муже.

«Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет не интересна», — пояснила Брухунова.

Она пояснила, что семейную жизнь нужно с будущим супругом обсуждать задолго до похода в загс. Брухунова заявила, что много сил и времени потратила на образование и карьеру, поэтому не может все это бросить и только заботиться о Петросяне.

По мнению Брухуновой, супруг должен поддерживать ее во всем. Чтобы она была не только матерью, но и профессионалом, красивой женщиной.

Брухунову раскритиковали в Instagram подписчики за карьеризм и напомнили, как она стала известной.