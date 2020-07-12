Путин оценил влияние беспорядков в США на российско-американские отношения

Москва, 12 июля. События, происходящие в США, негативно сказываются не только на самой стране, но и на всей системе международных отношений, в том числе и на развитии диалога Москвы и Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин.

«То, что там происходит, – в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе – это, конечно, прискорбно», – подчеркнул глава государства в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее президент выразил мнение, что беспорядки в Штатах являются проявлением глубинных внутренних кризисов, которые наблюдаются в этой стране с момента прихода к власти Дональда Трампа.

«Проигравшая сторона (демократы) придумала всяческие небылицы только для того, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность», — пояснил он.

Главной проблемой политической системы в США по мнению Путина, является то, что партии ставят свои интересы выше интересов народа.