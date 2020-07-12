Корректировка выплат работающим пенсионерам начнется с 1 августа

Москва, 12 июля. Российским пенсионерам скорректируют размер выплат с 1 августа, сообщили в Пенсионном фонде России.

В ведомстве напомнили, что каждый год пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В этом году стоимость пенсионного балла равняется 93 рублям, следовательно, размер максимальной прибавки составит 279 рублей.

Перерасчет также будет у получателей накопительной пенсии — размер выплат увеличится на 9,13%. Кроме того, повышение ожидает участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым средства выплачиваются в течение периода, определенного самим человеком. Размер выплаты увеличится на 7,99%, указала Deita.ru.

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей подробно рассказала о дополнительных выплатах в августе. Парламентарий не исключила, что в скором времени может возрасти не только стоимость одного пенсионного балла, но и их количество.

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд России планирует поднять размер пенсии россиян на 6,3% в 2021 году. В ведомстве рассчитывают, что в 2022 году индексация составит 5,9%, в 2023 году — 5,6%.