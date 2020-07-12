Лобода показала идеальную фигуру в бикини с тигриным принтом

Москва, 12 июля. Певица Светлана Лобода выложила фотографии с отдыха. Она снялась на берегу в бикини, продемонстрировав идеальную фигуру.

За последние несколько дней артистка сделала четыре пляжных публикации в ленту Instagram. Кроме того, еще часть снимков и роликов она разместила в своих Stories. Место, где отдыхает знаменитость, остается загадкой, поскольку она не отмечает локацию и не рассказывает о ней.

Лобода нередко выкладывает пикантные фото. Особенно, когда проводит время в теплых краях. Эта поездка на отдых не стала исключением — на одном из последних кадров она запечатлена в купальнике тигровой расцветки всемирно известного бренда Beach Bunny.

Снимки исполнительницы в бикини собрали десятки восторженных комментариев от представителей российского шоу-бизнеса, среди которых певец Николай Басков и продюсер Яна Рудковская. Звезды единогласно признали, что Лобода выглядит великолепно.

Множество восхищенных отзывов оставили и другие фолловеры звезды.

«Фигура — космос», — написала yuliikryu. «Ну это точно отвал всего», — прокомментировала freedom_loboda. «Красивая, успешная!!! Очень приятно смотреть. Хорошо, что я подписалась на вашу страницу», — заметила allachegrynets. «Тигрица, моя царица», — заявила lo_yuliya_lo. «Тропикана-женщина, горяча и бешена», — вспомнила песню lo_my_world. «Идеальное тело. И не скажешь, что рожала! Королева!» — похвалила певицу sucre_eclair.

Ранее певица выложила два фото в облегающем костюме с тигриным принтом, чем также впечатлила поклонников. Она рассказала, что в таком образе снималась в клипе на сингл Boom Boom.