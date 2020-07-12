Пластический хирург рассказал, что изменила в себе Карпович ради Прилучного

Москва, 12 июля. Пластический хирург Николай Григоряк считает, что новая пассия актера Павла Прилучного в последнее время сильно изменилась.

Специалист пояснил, что Мирослава Карпович сильно похудела. Кроме того, она сделала пластику.

«Скорее всего, она удалила комки Биша. Можно было бы предположить, что проведены операции на углах нижней челюсти», — пояснил Григоряк, его слова передает KP.Ru.

Хирург отметил, что ранее у актрисы было лицо более квадратное, а сейчас стало округлое. Но овал можно подкорректировать инъекционно.

Российские звезды почему-то стесняются того, что делают «уколы красоты» и пластику, сказал Григоряк.

Напомним, что о звезде семейного сериала «Папины дочки» заговорили после расставания актера Павла Прилучного с Агатой Муцениеце.

Прилучного и Карпович даже были замечены во время отдыха. По некоторой информации, актер познакомил своих детей с новой девушкой.

Пока звезда «Мажора» развлекается с новой пассией, Муцениеце находится в санатории Московской области вместе с подругой. Она устраивает розыгрыши для своих поклонников, которые все еще верят в воссоединение звездной пары.