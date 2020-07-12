В США пообещали шокирующие признания ученых из лаборатории Ухани о происхождении COVID-19

Вашингтон, 12 июля. Китайские ученые из лаборатории города Ухань сдались Западу и рассказали о происхождении нового типа коронавируса, из-за которого началась эпидемия во всем мире. Об этом сообщил бывший советник президента США по нацбезопасности Стив Бэннон, пишет The Daily Mirror.

Бэннон заверил, что люди будут шокированы, когда будет обнародована информация, полученная от китайских ученых. По его словам, у западных спецслужб есть убедительные доказательства виновности Пекина.

«Они еще не дают комментариев СМИ, но люди из лаборатории Уханя и других институтов, которые приехали на Запад, сейчас передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая [в появлении коронавирусной инфекции]», — сказал американский политик.

Вопрос о происхождении SARS-CoV-2 волнует многих ученых и политиков мира. В частности, глава Белого дома Дональд Трамп поручил провести расследование на предмет возможного сговора Китая и Всемирной организации здравоохранения. Есть предположение, что ВОЗ будто бы знала о существовании лаборатории в Ухани.

Некоторые ученые, в частности нобелевский лауреат Люк Монтанье, считают, что коронавирус был создан искусственно. По мнению французского ученого, биологи в попытке создать вакцину против СПИДа разработали SARS-CoV-2, добавив в него частицы ВИЧ. В свою очередь эксперты ВОЗ заявили, что происхождение нового типа коронавируса животное, инфекция не была создана в лаборатории.