Наргиз рассказала о сложностях в работе с Дробышем

Москва, 12 июля. Певица Наргиз призналась, что не сразу смогла наладить отношения со своим новым продюсером Виктором Дробышем. По ее словам, ему понадобилось время, чтобы присмотреться к ней.

Новый наставник появился у звезды в марте этого года, после того, как она разорвала контракт с предыдущим продюсером, некогда главой лейбла MALFA Максимом Фадеевым. С момента перехода к Дробышу у звезды не вышло ни одной песни, и, как оказалось, это удивило саму исполнительницу.

Наргиз объяснила, что когда был подписан контракт, началась пандемия, спровоцировавшая определенные сложности, главная из которых — застой в профессиональной деятельности. Но она все равно ждала от руководителя новых идей и песен, а потом поняла: композитор присматривался к ней.

«Когда все началось, Виктор Дробыш молчал. Я сначала думала: «А что же мы делаем?». Но потом поняла, что это нормально. Все должно прийти. Не с бухты-барахты же записывать песню и снимать клипы. Дробыш — человек с потрясающим вкусом. Нам нужно было время, чтобы узнать друг друга. Сейчас он уже написал трек, и он мне очень нравится», — поделилась артистка.

Сейчас певица с нетерпением ждет релиза композиции и не раскрывает творческие планы. Она также надеется быстро нагнать потраченные, на ее взгляд, впустую годы, которые она провела в сотрудничестве с Фадеевым.

Наргиз также отметила, что менять образ не планирует, поскольку он привычен ее фанатам и уже стал «визитной карточкой».

Экс-продюсер певицы, который после скандального разрыва отношений с ней пообещал больше не работать с артистами, нашел себе новую подопечную — 23-летнюю Марианну Кочурову (Mayrun), которую многие называют «Темникова на минималках», в честь экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой.

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил в интервью «360», почему Фадеев снова взялся продюсировать, и как нужно было правильно считывать его заявление о прекращении работы с певцами.