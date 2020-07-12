Скончался главный свидетель по делу о гибели группы Дятлова

Екатеринбург, 12 июля. Турист Михаил Шаравин, который первый обнаружил палатку пропавшей группы Игоря Дятлова, умер в возрасте 84 лет. Об этом рассказал руководитель дятловского фонда Юрий Кунцевич.

По его словам, прощание с главным свидетелем по делу группы Дятлова состоялось 8 июля. Траурная церемония проходила в зале ГКБ №23 в Екатеринбурге, на похоронах присутствовало немного людей из-за пандемии, добавил Кунцевич.

«Я находился в лесу, когда мне сообщили — тут же примчался», — сказал он в беседе с Ura.ru.

Михаил Шаравин участвовал в поисках туристов из группы Дятлова, которые отправились в лыжный поход по Северному Уралу зимой 1959 года. Поисковики работали с февраля по март. Шаравин вместе с Борисом Слоцовым первым нашел на склоне горы Холатчахль разрезанную и брошенную палатку туристов, позднее при нем нашли первые пять тел.

Группа Игоря Дятлова состояла преимущественно из студентов и выпускников Уральского политехнического института, в нее вошли десять участников. Зимой 1959 года они отправились в поход и погибли при невыясненных обстоятельствах. Единственным выжившим оказался Юрий Юдин, который заболел и приостановил поход, пишет НСН.

Генеральная прокуратура РФ спустя 60 лет провела проверку для выяснения истинных причин гибели туристической группы. Причиной трагедии стал сход лавины, считают в Генпрокуратуре.