Итальянцы рассказали, каких туристов не хотят видеть в своей стране

Рим, 12 июля. Две трети жителей Италии не хотят, чтобы этим летом туристы из США возвращались к ним в страну. Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией YouGov.

В рамках исследования итальянцев попросили ответить на вопрос, путешественников из каких стран они не хотят видеть у себя на родине. Оказалось, что большинство респондентов будут совсем не рады американцам. Против возобновления приема гостей из Штатов высказался 61% опрошенных. 57% участников опроса заявили, что не хотели бы возвращения туристов из Китая. 44 % граждан Италии заявили, что выступают против открытия границ для британцев.

Итальянцы также назвали и самые привлекательные для себя страны. 23% из них назвали Испанию, 22%— Финляндию и 20% — Норвегию. При этом большинство жителей Италии заявили, что из-за пандемии коронавируса откажутся от путешествий в этом году.

Социологи отметили, что аналогичный опрос был проведен ими во Франции, Испании, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии. В этих странах участники исследования продемонстрировали позицию, схожую с респондентами из Италии.

Как сообщала ранее НСН, в России снятие ограничений на международные полеты начнется с 15 июля. Об этом 10 июля заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, авиасообщение будет возобновляться со странами, где среднесуточный прирост новых случаев COVID-19 не превышает 1%. Для въезда в Россию иностранцев обяжут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученную не менее чем за 3 дня до прибытия.

На сегодняшний день США остаются лидерами по числу заболеваний коронавирусом. Более того, в нескольких штатах произошли новые вспышки COVID-19. Эксперты связывают это и с протестами, и со снятием ограничительных мер.