Фонд памяти группы Дятлова намерен обжаловать заключение Генпрокуратуры о гибели туристов

Екатеринбург, 12 июля. Руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич заявил, что не согласен с выводами Генпрокуратуры РФ о причинах гибели туристов на перевале и готовит ответ.

Накануне замначальника управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу Андрей Курьяков сообщил, что смерть путешественников на Северном Урале в 1959 году произошла в результате схода снежной лавины, а также в связи с тем, они из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее​​​. При этом он подчеркнул, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.

По словам Курьякова, существовало всего 75 версий произошедшего, среди них были и техногенные (ядерный взрыв и испытания ракетной техники), которые для проведения проверки разбили на девять групп. В итоге все они оказались отвергнуты, кроме варианта с лавиной.

«По этой проверке можно понять, что проигнорирована техногенная версия причины гибели, хотя это очевидно: умерли все почти в одно время», — поделился мнением Кунцевич, добавив, что у него «много нареканий и претензий» по поводу выводов надзорного ведомства.

Он заверил, что фонд будет настаивать на возобновлении мероприятий по факту гибели туристов. Кроме того, там считают, что проверку должны проводить специалисты Следственного комитета, поскольку они могут допрашивать свидетелей и родственников.

Кунцевич также рассказал, что сейчас со стороны фонда готовится «жалоба» на расследование Генпрокуратуры. Он напомнил, что дело о туристах является международным и резонансным, и «все хотят знать», что произошло с путешественниками на самом деле.