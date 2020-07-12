Соколовский познакомил новую девушку с дочкой

Москва, 12 июля. Певец и блогер Влад Соколовский рассказал, как познакомил свою дочь Мию с новой девушкой Ангелиной Сурковой.

Музыкант после расставания с Ритой Дакотой снова поверил в любовь. Сейчас он встречается с участницей кастинга в группу Serebro Aнгелиной Сурковой. На днях девушка отметила 21-й день рождения.

По словам Соколовского, его новая пассия уже успела познакомиться с Дакотой и их дочерью Мией. Это произошло зимой, когда пара отдыхала на Бали. Там же находилась Дакота с девочкой.

«Я захотел провести время с Мией, взял Ангелину с собой и познакомил всех друг с другом, — рассказал музыкант.

Некоторые поклонники Соколовского считают, что новая девушка не подходит Владу. В комментариях в Instagram они поделились своим мнением.

«Мне Рита больше нравилась», — заявила одна из подписчиц. «Счастья вам, а вам говорили , что у вас глаза один в один похожи», — отметила другая поклонница.

Отношения Соколовского и Дакоты выглядели как красивая сказка. Выпускники «Фабрики звезд» поженились в 2015 году, но певец не смог удержаться о соблазна.

Вокруг него всегда было много красивых девушек. Дакота не стала терпеть его многочисленные измены, это привело к расставанию пары. Девушку поддержали многие звезды российского шоу-бизнеса и даже тетя Соколовского.

Сейчас Дакота строит сольную карьеру, воспитывает дочку и встречается с музыкантом Федором Белогаем.