Вашингтон, 12 июля. Американский журнал Military Watch назвал истребителя-перехватчика МиГ-31, известного за рубежом как Foxhunter, лучшим охотником ВКС России, способным отпугнуть любого противника. Издание в подробностях рассказало о его достоинствах.

На этой неделе МиГ-31 в очередной раз проявил себя в действии. Вместе с Су-35 он поднялся в воздух на перехват американского самолета-разведчика RC-135 над Японским морем.

Как отметили авторы материала в журнале Military Watch, США рассматривают Японию как ключевой плацдарм для демонстрации мощи НАТО Дальнему Востоку и Китаю. Поэтому боевое дежурство в таком стратегически важном регионе несут передовые самолеты России.

«МиГ-31 и Су-35 считаются <…> лучшими для ведения воздушного боя», — представляет перевод статьи «ПолитРоссия».

Американские журналисты отметили, что МиГ-31 — самый тяжелый и быстрый современный самолет-перехватчик в мире. Он способен не только атаковать корабли и низколетящие спутники, но и поражать цели гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Су-35 при этом во многих отношениях более современный, но и менее универсальный, чем МиГ-31, и не имеет сопоставимых боевых возможностей. Истребитель прошел хорошую боевую подготовку на Ближнем востоке, а сейчас находится в серийном производстве. Самолет востребован не только в России, но и за ее пределами, подчеркнули в Military Watch.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что российский истребитель МиГ-31 полностью сделан из титанового сплава и способен развивать скорость до 3,5 тысячи километров в час. По его словам, обнаруживать цели помогает фазированная антенная решетка, которая была применена в МиГ-31 на 10 лет раньше, чем у американцев.