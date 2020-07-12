Актриса Шэрон Стоун кардинально сменила имидж

Лос-Анджелес, 12 июля. Актриса «золотого» Голливуда Шэрон Стоун решила сменить имидж. Звезда, которой в марте исполнилось 62 года, подстриглась «под мальчика».

Стоун поражает поклонников своей формой. Она стройная, спортивная и по-прежнему активная женщина.

Актриса не останавливается в экспериментах над своей внешностью. Стоун укоротила волосы и осветлила локоны.

На концерте Эда Ширана в Лос-Анджелесе звезда показалась уже с новой прической. Поклонники отметили, что Стоун помолодела лет на 20.

Шэрон Стоун начинала свою карьеру в качестве модели. Она покорила подиумы Лондона и Милана, а затем задумалась о профессии актрисы.

Режиссеры никогда не воспринимали серьезно ее актерские способности и давали роли очаровательных красоток или женщин-искусительниц. Всемирную известность Стоун принесла роль писательницы из фильма «Основной инстинкт».

За ней прочно закрепился имидж секс-символа Голливуда. За свою карьеру Стоун получила «Золотой глобус» и была один раз номинирована на «Оскар», но золотая статуэтка ушла к Сьюзен Сарандон.