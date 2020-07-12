Роспотребнадзор объяснил, почему нельзя заразиться коронавирусом во время купания

Москва, 12 июля. Заразиться коронавирусом во время купания нельзя, поскольку вирус погибает в воде, заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что открытые водоемы не могут считаться источником передачи коронавируса, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей. В связи с этим вирус гибнет и не способен «примкнуть» к человеку.

«Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», — говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре предупредили о другой опасности — отдыхающие могут подцепить в том числе церкариоз, лямблиоз, лептоспироз, ротавирус, гепатиты А и Е, пишет Deita.ru.

Эпидемия COVID-19 постепенно уходит в России, в разных регионах РФ уже снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Однако эксперты просят россиян соблюдать меры безопасности и не пренебрегать правилами, указал «ФедералПресс».

В частности, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась с просьбой к соотечественникам, которые отправились на отдых на отечественные курорты или за город, в обязательном порядке соблюдать все необходимые требования для противодействия распространению коронавируса.