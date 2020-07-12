Лежащий на траве украинский министр Малюська разозлил Азарова

Киев, 12 июля. Министр юстиции Украины Денис Малюська признался, что мечтает о том, чтобы наконец поработать. Об этом он написал в своем Facebook, тут же опубликовав фото, на которых лежит на траве в белом костюме.

На одном из снимков Малюська просто лежит на спине, а на втором чиновник тянется рукой вперед, то ли изображая супермена, то ли стремясь к работе, о которой так мечтает.

«Мечтая о работе. О большом количестве работы (мріючи про роботу, про багато-багато роботи)», — подписал он снимки.

Отметим, что это уже не первая костюмная фотосессия Малюськи, которую он публикует в соцсетях. Ранее он выложил снимки в примерочной, попросив подписчиков помочь ему выбрать между зеленым и розовым костюмом. Пользователи посоветовали министру брать зеленый.

Судя по профилю Малюськи, он вообще очень любит позировать перед камерой. Сам министр объяснил, что публикует фото своей персоны для привлечения внимания к информации, которая не особенно интересна широкой публике.

Новые снимки министра на газоне вызвали негодование экс-премьера Украины Николая Азарова.

«Очередной идиот нового правительства, некий министр Малюська во время того, как страна погружается в полный хаос, «мечтает о работе», — написал политик на своей странице в Facebook.

Тут же Азаров задался риторическим вопросом, когда подобные «недоминистры» займутся чем-то полезным для Украины и перестанут мечтать. Экс-премьер также обратил внимание, что в стране совершенно отсутствует социальная политика, растет уровень бедности и маргинализации. На это, по его словам, уже обратили внимание в ООН. Азаров выразил непонимание, почему «слуги народа» (имеет ввиду партию президента Украины «Слуга народа». — Прим. ФАН) не занимаются решением действительно важных вопросов, а сосредоточены только на распродаже земли.