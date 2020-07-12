Профессор из Гонконга заявил о росте заразности коронавируса

Пекин, 12 июля. Новый штамм коронавируса увеличил уровень заражения на 30% из-за мутации ДНК, теперь четыре человека могут заболеть из-за контакта с одним инфицированным. Об этом предупредил профессор Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга.

Эксперт, консультирующий правительство Гонконга по поводу пандемии коронавируса, заявил о росте заразности этой инфекции.

«Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели», — объявил он.

По его словам, еще в марте приводились результаты исследований, которые гласили, что один инфицированный может заразить двух-трех человек. По прошествии времени этот показатель увеличился. Однако, отметил профессор, нет никаких доказательств того, что вирус стал более смертоносным.

Как пишет «ФедералПресс», в мире, по последним данным, зафиксировано свыше 12 миллионов случаев COVID-19. Выздоровели более семи миллионов человек, а скончались около 565 тысяч пациентов. Больше всего пострадали от пандемии США, где число заразившихся перевалило за три миллиона.

По информации оперативного штаба, в России выявлено 727 тысяч случаев коронавируса. Более полумиллиона пациентов вылечились, около 11 тысяч скончались, передает НСН. Ситуация постепенно стабилизируется, регионы РФ снимают ограничительные меры. При этом активно ведется работа над вакциной. Сеченовский университет на днях успешно завершил испытания на добровольцах первого в мире препарата от коронавируса.