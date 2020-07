Американец Сехудо оскорбил победившего бразильца Яна

Нью-Йорк, 12 июля. Американский боец, чемпион Олимпийских игр Генри Сехудо отреагировал на победу россиянина Петра Яна в бою с бразильцем Жозе Алдо. Триумф спортсмена из РФ он прокомментировал в своем Twitter.

Ян стал обладателем пояса чемпиона UFC в легчайшем весе после того, как рефери присудил ему победу техническим нокаутом в пятом раунде. До этого чемпионский титул был вакантным с момента завершения карьеры Сехудо.

Congrats precious @PetrYanUFC ???? but you absolutely suck! You’d be lucky to make it past two rounds with triple c! You ugly potato ???? #rentachamp