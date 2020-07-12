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Американец Сехудо оскорбил победившего бразильца Яна

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Американец Сехудо оскорбил победившего бразильца ЯнаНью-Йорк, 12 июля. Американский боец, чемпион Олимпийских игр Генри Сехудо отреагировал на победу россиянина Петра Яна в бою с бразильцем Жозе Алдо. Триумф спортсмена из РФ он прокомментировал в своем Twitter.

Ян стал обладателем пояса чемпиона UFC в легчайшем весе после того, как рефери присудил ему победу техническим нокаутом в пятом раунде. До этого чемпионский титул был вакантным с момента завершения карьеры Сехудо.

«Поздравляю тебя, дорогой Петр Ян. Но ты — полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться со мной пару раундов. Ты — уродливая картофелина», — оскорбил американец коллегу в своем аккаунте в соцсети.

Причина такой резкой реакции Сехудо остается неясной. Возможно, спортсмена задело, что его звание досталось именно российскому бойцу.

Американец Сехудо оскорбил победившего бразильца ЯнаПодписчики не поняли агрессивного настроя олимпийского чемпиона по отношению к победителю. Некоторые напомнили Сехудо, что он уже находится на пенсии, и размышлять о новых поединках ему бессмысленно. Многие также выразили мнение, что американец смелый исключительно на словах.

«Нет, ты на пенсии», — написал ChegDaddy69.

«Братан, я действительно был твоим большим фанатом, когда ты дрался, но все то, чем ты начал заниматься после завершения карьеры, просто раздражает», — признался Garrett Lange.

«Тогда зачем уходить на пенсию?» — поинтересовался пользователь Nadz, вероятно, имея ввиду желание бойца продолжать участие в поединках.

«Классический «выход на пенсию», — заметил ahmed.

Поединок из серии UFC, который выиграл Ян, состоялся утром 12 июля в Абу-Даби на «Бойцовском острове», уточняет KP.Ru. Он стал главным и самым ожидаемым для всех болельщиков из России. По итогам пяти раундов отечественный спортсмен одержал победу, нокаутировав опытного бразильского соперника. В интервью после боя он сказал, что знал, что схватка будет серьезной, и объяснил, что из-за повреждения одной ноги ему пришлось все время драться в левой стойке.

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Источник: Twitter Henry Cejudo
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