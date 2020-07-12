Американец Сехудо оскорбил победившего бразильца Яна

Нью-Йорк, 12 июля. Американский боец, чемпион Олимпийских игр Генри Сехудо отреагировал на победу россиянина Петра Яна в бою с бразильцем Жозе Алдо. Триумф спортсмена из РФ он прокомментировал в своем Twitter.

Ян стал обладателем пояса чемпиона UFC в легчайшем весе после того, как рефери присудил ему победу техническим нокаутом в пятом раунде. До этого чемпионский титул был вакантным с момента завершения карьеры Сехудо.

«Поздравляю тебя, дорогой Петр Ян. Но ты — полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться со мной пару раундов. Ты — уродливая картофелина», — оскорбил американец коллегу в своем аккаунте в соцсети.

Congrats precious @PetrYanUFC ???? but you absolutely suck! You’d be lucky to make it past two rounds with triple c! You ugly potato ???? #rentachamp — Henry Cejudo (@HenryCejudo) July 12, 2020

Причина такой резкой реакции Сехудо остается неясной. Возможно, спортсмена задело, что его звание досталось именно российскому бойцу.

Подписчики не поняли агрессивного настроя олимпийского чемпиона по отношению к победителю. Некоторые напомнили Сехудо, что он уже находится на пенсии, и размышлять о новых поединках ему бессмысленно. Многие также выразили мнение, что американец смелый исключительно на словах.

«Нет, ты на пенсии», — написал ChegDaddy69. «Братан, я действительно был твоим большим фанатом, когда ты дрался, но все то, чем ты начал заниматься после завершения карьеры, просто раздражает», — признался Garrett Lange. «Тогда зачем уходить на пенсию?» — поинтересовался пользователь Nadz, вероятно, имея ввиду желание бойца продолжать участие в поединках. «Классический «выход на пенсию», — заметил ahmed.

Поединок из серии UFC, который выиграл Ян, состоялся утром 12 июля в Абу-Даби на «Бойцовском острове», уточняет KP.Ru. Он стал главным и самым ожидаемым для всех болельщиков из России. По итогам пяти раундов отечественный спортсмен одержал победу, нокаутировав опытного бразильского соперника. В интервью после боя он сказал, что знал, что схватка будет серьезной, и объяснил, что из-за повреждения одной ноги ему пришлось все время драться в левой стойке.