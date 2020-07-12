Стали известны детали завещания покойного художника Заграевского

Москва, 12 июля. Официальный представитель скончавшегося в начале июля художника Сергея Заграевского Ольга Озолина раскрыла детали его завещания.

По ее словам, в последние годы Заграевский подружил между собой всех своих детей. Теперь его наследники заботятся о 87-летней матери художника. По мнению Озолиной, мужчина предчувствовал свой уход.

Говоря о наследстве, женщина заявила, что художник «никого не забыл».

«Подробности нам расскажет нотариус. Последняя воля, как у любого творца: «Чтобы помнили». Согласно его воле, буду продолжать его дела», — сказала Озолина в беседе с «Московским комсомольцем».

Художник и писатель Сергей Заграевский ушел из жизни в ночь на 6 июля. Мужчине было 55 лет, сообщил НСН. Озолина сообщила, что причиной смерти стало сердце, однако точный диагноз раскрывать не стала. Вдова Заграевского в свою очередь сообщила, что художник умер от сердечно-сосудистой недостаточности.

Перед своей кончиной Заграевский раскрыл в эфире шоу «Пусть говорят» семейную тайну. По его словам, у него есть два внебрачных ребенка.