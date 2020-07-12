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Турция за неделю: Святая София снова стала мечетью, Эрдоган создал фабрики троллей

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Турция за неделю: Святая София снова стала мечетью, Эрдоган создал фабрики троллей

Эрдоган преобразовал собор Святой Софии в мечеть, Давутоглу обвинил президента страны в создании фабрик троллей, Турция может стать ядерной державой, Анкара злится на Вашингтон за намерения обучать кипрских военных — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Госсовет Турции отменил статус собора Святой Софии как музея, Эрдоган подписал указ о преобразовании храма в мечеть

Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Спустя полчаса президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче собора под руководство управления по делам религии и превращении храма в мечеть.

Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле является шагом к великой Турции, при этом мнение других стран не имеет значения, заявил турецкий лидер. По его словам, поклонения мусульман в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся с 24 июля.

Турция за неделю: Святая София снова стала мечетью, Эрдоган создал фабрики троллей

43,8% турок считают трансформацию собора Святой Софии попыткой отвлечь внимание от экономического кризиса.

43,8% турок заявили, что цель трансформации культового cобора Святой Софии в мечеть «состоит в том, чтобы изменить повестку дня и не говорить об экономическом кризисе». Об этом свидетельствует опрос компании Metropoll. Еще 29,5% участников считают, что это просто попытка «превратить строение в мечеть», а 11,7% респондентов сказали, что «цель состоит в том, чтобы придумать аргумент, который правящая власть хочет использовать до [потенциальных] досрочных выборов». Остальные 15% сообщили, что не знают причины произошедшего.

Давутоглу: ПСР не может жаловаться на «аморальность» соцсетей, когда сама управляет толпами троллей

Бывший премьер-министр Турции и основатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу обвинил правящую Партию справедливости и развития (ПСР) в лицемерии из-за запланированных ею ограничений в социальных сетях на почве их «аморальности» и «оскорблений», заявив, что сама ПСР несет ответственность за неэтичное поведение, поскольку создала «крупнейшую в Турции фабрику троллей» для дискредитации оппозиции. Тролли много лет оскорбляют, ругают, порочат оппозицию, их семьи и друзей, но ни в одном из случаев дело не дошло до судебного процесса, сказал Давутоглу.

Переговоры о приеме Турции в Евросоюз были исторической ошибкой

Евросоюз (ЕС) должен прекратить переговоры о приеме Турции, которые стали исторической ошибкой. Об этом заявил в четверг Манфред Вебер, глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии (ЕНП), выступая на сессии Европарламента.

Турция за неделю: Святая София снова стала мечетью, Эрдоган создал фабрики троллей

Суд Анкары отклонил апелляцию экс-сопредседателя ДПН Демирташа, несмотря на решение Конституционного суда

Суд в Анкаре отклонил ходатайство об освобождении, которое подал бывший сопредседатель прокурдской Партии демократии народов (HDP) Селахаттин Демирташ, несмотря на недавнее постановление Конституционного суда, в котором говорилось, что длительное тюремное заключение депутата нарушает конституцию, поскольку оно превышает «разумный срок». Однако на заседании суд заявил, что постановление КС от 19 июня касается отдельного расследования и ордера на арест курдского политика.

«Турция и Россия могут быть втянуты в очередной прокси-конфликт в Йемене»

Турция и Россия уже поддерживают отдельные стороны в конфликтах в Сирии, но они могут быть вовлечены в еще одну опосредованную войну в Йемене, считает аналитик Ирина Цукерман. По ее словам, Турция пытается лавировать между сторонами, вовлеченными в многочисленные конфликты в Йемене, и, возможно, поддерживает международно признанное правительство Хади. Страна вложила значительные средства в гуманитарную помощь своим потенциальным йеменским сторонникам через Турецкий фонд гуманитарной помощи, а также пытается повлиять на систему образования, религиозные учреждения и другую социальную инфраструктуру в Йемене, утверждает Цукерман. Она считает, что Турция вместе с тем уважает границы России и не конфликтует с ней из-за своих интересов, но если Анкара будет продвигаться более агрессивно, то может произойти еще один опосредованный конфликт.

Турция за неделю: Святая София снова стала мечетью, Эрдоган создал фабрики троллей

Турция недовольна решением США обучать кипрских солдат

Анкара выразила недовольство решением Вашингтона предоставить международное военное образование и подготовку кипрско-греческим солдатам в соответствии с законом об ассигнованиях на 2020 финансовый год. В МИД Турции заявили, что это решение, как и подобные ему, «не способствует усилиям по урегулированию кипрского вопроса, а ведет к усилению непримиримой позиции кипрско-греческой стороны» и игнорирует баланс между двумя сторонами, мешая обеспечивать «мир и стабильность в Восточном Средиземноморье».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 8 июля, что Госдепартамент впервые будет финансировать военную подготовку для Республики Кипр в рамках «расширяющихся отношений в области безопасности».

В прошлом году в Турции зафиксировали около 500 подозрительных смертей детей

Турецкий статистический институт (TurkStat) зарегистрировал около 2440 случаев смерти детей в прошлом году, добавив, что 462 из этих инцидентов произошли при подозрительных обстоятельствах. По данным турецкой полиции, 21 ребенок умер в результате самоубийства, 16 — из-за врачебной ошибки, еще 29 — в результате отравления. 57 детей погибли вследствие «несчастных случаев в семье», 55 — от падения. Еще пятеро умерли из-за наркотиков, 14 — от утопления и еще 14 детей погибли от сердечных приступов. 761 ребенок умер во младенчестве, 300 — от болезни и 190 от наследственных пороков.

Данные TurkStat показали, что в общей сложности 11 тыс. 972 ребенка умерли в Турции за последние пять лет: 2337 в 2015 году, 2418 в 2016 году, 2456 в 2017 году, 2321 в 2018 году и 2440 в 2019 году.

Турция за неделю: Святая София снова стала мечетью, Эрдоган создал фабрики троллей

Турция может стать ядерной державой вопреки прогнозам

Турция вскоре может бросить вызов общепринятому мнению и добиться цели в области ядерного оружия, пишет аналитик Джон Спейсапан в журнале Bulletin. Турция является участницей договора о нераспространении ядерного оружия и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но имеет 50 американских ядерных бомб B61, расположенных на совместной американо–турецкой авиабазе, а также тесно сотрудничает с Пакистаном в военном отношении, который может поделиться своими технологиями. Однако президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании иметь собственное оружие. По его словам, другие страны несправедливо отказывают в этом Турции.

Эрдоган может провести перестановки в кабинете министров

Ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет кадровые перестановки в министерствах страны. Эрдоган может расстаться с тремя-четырьмя главами ведомств, сообщили источники Duvar. Они также указали, что несколько министерств, включая министерство семьи и социальных служб, могут быть разделены на два. Число вице-президентов также может увеличиться.

За последние два года в кабмине не произошло никаких изменений, кроме решения Эрдогана отстранить министра транспорта и инфраструктуры Джахита Турхана от должности и заменить его Адилем Караисмайлоглу.

Турция за неделю: Святая София снова стала мечетью, Эрдоган создал фабрики троллей

В Турции неуклонно растет число учащихся религиозных средних школ

Посещаемость средних школ с религиозным образованием (imam hatip lisesi) с 2016 года неуклонно растет. 94 тыс. 467 поступили в 2012-2013 годах, 240 тыс. — в 2013-2014, еще почти на 50% больше (385 тыс. 830) в 2014-2015 годах, затем новый всплеск — 524 тыс. 295 в 2015-2016 годах, более 657 тыс. в 2015-2016 годах, 723 тыс. 108 в 2017-2018 годах и, наконец, 761 тыс. 785 в 2018-2019 годах. А число учащихся средней школы снизилось в 2018-2019 до 494 тыс. 376 с 521 218 в 2017-2018 годах.

Ирак призывает Турцию прекратить «военные нарушения» на своей территории

Президент Ирака Бархам Салех заявил 8 июля, что соседняя Турция должна приостановить свое недавнее наступление на предполагаемые позиции Рабочей партии Курдистана в Иракском Курдистане и спорных территориях Ирака, назвав продолжающиеся операции «военным преступлением» на иракской земле.

Берхем Салих также делал заявления 26 июня об операции, начатой Турцией 15 июня. Он отметил, что национальная безопасность и воздушное пространство Ирака были нарушены турецкой стороной, в результате атак погибли безоружные гражданские люди.

Турция за неделю: Святая София снова стала мечетью, Эрдоган создал фабрики троллей

ПСР теряет поддержку домохозяек

Недавний опрос компании Gezici показал, что поддержка турецких домохозяек в возрасте от 17 до 75 лет Партии справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана за последние два года снизилась с 58 до 48%. ПСР также потеряла свою привлекательность для женщин в возрасте от 50 до 64 лет, ее рейтинг снизился с 53,8 до 45,5%.

Вместе с тем опрос показал, что Республиканская народная партия (РНП/CHP) смогла привлечь некоторое внимание этой возрастной группы, оказав им финансовую и социальную поддержку после победы в выборах мэров таких мегаполисов, как Стамбул и Анкара.

Экономические дисбалансы в Турции сохраняются, поскольку экономические стимулы подпитывают инфляцию

Экономические дисбалансы Турции, поддерживаемые растущим дефицитом текущего счета и инфляцией, сохраняются во время правительственных усилий по подпитке финансовой активности. Согласно опросу экономистов Reuters, дефицит текущего счета в мае должен был составить четыре млрд долларов по сравнению с профицитом в 151 млн долларов годом ранее. По оценкам агентства, дефицит бюджета на конец года увеличится до 18 млрд долларов.

Промышленное производство сократилось на 23% в мае после более значительного, чем ожидалось, снижения на 31% в апреле. Потребительские цены выросли на 12,6% в годовом исчислении в июне по сравнению с 11,4 в апреле.

Некоторые экономисты обеспокоены тем, что эти факторы могут привести к ослаблению турецкой лиры, которая в начале мая упала до рекордно низкого уровня в 7,269 за доллар. Всплеск дефицита текущего счета в середине 2018 года способствовал возникновению валютного кризиса, который погрузил экономику в рецессию.

После чисток Эрдогана в армии на F-16 стало почти некому летать

Турция оказалась в незавидном положении, когда стало понятно, что на F-16 стало почти некому летать. Это произошло после того, как в рядах ВВС произошли чистки после путча 2016 года, указывает Майкл Пек в статье для The National Interest. Со службы были уволены более 300 пилотов. Турция за неделю: Святая София снова стала мечетью, Эрдоган создал фабрики троллейПо словам Пека, это открыло вопрос о том, кто станет управлять истребителями. «В знак отчаяния» турецкое правительство издало указ, в котором говорится, что у 330 бывших пилотов аннулируют их гражданскую лицензию, если они не вернутся на службу в ВВС в ближайшие четыре года.

По мнению аналитика, именно из-за этого, а также из-за возрастающей неспособности защитить себя от воздушных атак, Турция приобрела у России систему противоракетной обороны С-400, вызвав критику со стороны НАТО и Вашингтона.

Разоблачения Болтона показывают, что Трамп проигнорирует требования Сената США к Турции

В недавно вышедшей книге бывшего советника президента США по национальной обороне Джона Болтона говорится, что Дональд Трамп не готов следовать требованиям сенаторов навсегда исключить Турцию из программы истребителей F-35. Отношения между Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, описанные Болтоном как «броманс», являются важным фактором в сложившейся ситуации.

Тем временем на этой неделе американские сенаторы потребовали, чтобы Турция полностью вышла из программы истребителей F-35.

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