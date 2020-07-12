Турция за неделю: Святая София снова стала мечетью, Эрдоган создал фабрики троллей

Эрдоган преобразовал собор Святой Софии в мечеть, Давутоглу обвинил президента страны в создании фабрик троллей, Турция может стать ядерной державой, Анкара злится на Вашингтон за намерения обучать кипрских военных — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Госсовет Турции отменил статус собора Святой Софии как музея, Эрдоган подписал указ о преобразовании храма в мечеть

Госсовет Турции отменил решение от 1934 года о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле в музей. Спустя полчаса президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче собора под руководство управления по делам религии и превращении храма в мечеть.

Изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле является шагом к великой Турции, при этом мнение других стран не имеет значения, заявил турецкий лидер. По его словам, поклонения мусульман в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся с 24 июля.

43,8% турок считают трансформацию собора Святой Софии попыткой отвлечь внимание от экономического кризиса.

43,8% турок заявили, что цель трансформации культового cобора Святой Софии в мечеть «состоит в том, чтобы изменить повестку дня и не говорить об экономическом кризисе». Об этом свидетельствует опрос компании Metropoll. Еще 29,5% участников считают, что это просто попытка «превратить строение в мечеть», а 11,7% респондентов сказали, что «цель состоит в том, чтобы придумать аргумент, который правящая власть хочет использовать до [потенциальных] досрочных выборов». Остальные 15% сообщили, что не знают причины произошедшего.

Давутоглу: ПСР не может жаловаться на «аморальность» соцсетей, когда сама управляет толпами троллей

Бывший премьер-министр Турции и основатель «Партии будущего» Ахмет Давутоглу обвинил правящую Партию справедливости и развития (ПСР) в лицемерии из-за запланированных ею ограничений в социальных сетях на почве их «аморальности» и «оскорблений», заявив, что сама ПСР несет ответственность за неэтичное поведение, поскольку создала «крупнейшую в Турции фабрику троллей» для дискредитации оппозиции. Тролли много лет оскорбляют, ругают, порочат оппозицию, их семьи и друзей, но ни в одном из случаев дело не дошло до судебного процесса, сказал Давутоглу.

Переговоры о приеме Турции в Евросоюз были исторической ошибкой

Евросоюз (ЕС) должен прекратить переговоры о приеме Турции, которые стали исторической ошибкой. Об этом заявил в четверг Манфред Вебер, глава крупнейшей наднациональной политической партии ЕС — консервативной Европейской народной партии (ЕНП), выступая на сессии Европарламента.

Суд Анкары отклонил апелляцию экс-сопредседателя ДПН Демирташа, несмотря на решение Конституционного суда

Суд в Анкаре отклонил ходатайство об освобождении, которое подал бывший сопредседатель прокурдской Партии демократии народов (HDP) Селахаттин Демирташ, несмотря на недавнее постановление Конституционного суда, в котором говорилось, что длительное тюремное заключение депутата нарушает конституцию, поскольку оно превышает «разумный срок». Однако на заседании суд заявил, что постановление КС от 19 июня касается отдельного расследования и ордера на арест курдского политика.

«Турция и Россия могут быть втянуты в очередной прокси-конфликт в Йемене»

Турция и Россия уже поддерживают отдельные стороны в конфликтах в Сирии, но они могут быть вовлечены в еще одну опосредованную войну в Йемене, считает аналитик Ирина Цукерман. По ее словам, Турция пытается лавировать между сторонами, вовлеченными в многочисленные конфликты в Йемене, и, возможно, поддерживает международно признанное правительство Хади. Страна вложила значительные средства в гуманитарную помощь своим потенциальным йеменским сторонникам через Турецкий фонд гуманитарной помощи, а также пытается повлиять на систему образования, религиозные учреждения и другую социальную инфраструктуру в Йемене, утверждает Цукерман. Она считает, что Турция вместе с тем уважает границы России и не конфликтует с ней из-за своих интересов, но если Анкара будет продвигаться более агрессивно, то может произойти еще один опосредованный конфликт.

Турция недовольна решением США обучать кипрских солдат

Анкара выразила недовольство решением Вашингтона предоставить международное военное образование и подготовку кипрско-греческим солдатам в соответствии с законом об ассигнованиях на 2020 финансовый год. В МИД Турции заявили, что это решение, как и подобные ему, «не способствует усилиям по урегулированию кипрского вопроса, а ведет к усилению непримиримой позиции кипрско-греческой стороны» и игнорирует баланс между двумя сторонами, мешая обеспечивать «мир и стабильность в Восточном Средиземноморье».

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 8 июля, что Госдепартамент впервые будет финансировать военную подготовку для Республики Кипр в рамках «расширяющихся отношений в области безопасности».

В прошлом году в Турции зафиксировали около 500 подозрительных смертей детей

Турецкий статистический институт (TurkStat) зарегистрировал около 2440 случаев смерти детей в прошлом году, добавив, что 462 из этих инцидентов произошли при подозрительных обстоятельствах. По данным турецкой полиции, 21 ребенок умер в результате самоубийства, 16 — из-за врачебной ошибки, еще 29 — в результате отравления. 57 детей погибли вследствие «несчастных случаев в семье», 55 — от падения. Еще пятеро умерли из-за наркотиков, 14 — от утопления и еще 14 детей погибли от сердечных приступов. 761 ребенок умер во младенчестве, 300 — от болезни и 190 от наследственных пороков.

Данные TurkStat показали, что в общей сложности 11 тыс. 972 ребенка умерли в Турции за последние пять лет: 2337 в 2015 году, 2418 в 2016 году, 2456 в 2017 году, 2321 в 2018 году и 2440 в 2019 году.

Турция может стать ядерной державой вопреки прогнозам

Турция вскоре может бросить вызов общепринятому мнению и добиться цели в области ядерного оружия, пишет аналитик Джон Спейсапан в журнале Bulletin. Турция является участницей договора о нераспространении ядерного оружия и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но имеет 50 американских ядерных бомб B61, расположенных на совместной американо–турецкой авиабазе, а также тесно сотрудничает с Пакистаном в военном отношении, который может поделиться своими технологиями. Однако президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании иметь собственное оружие. По его словам, другие страны несправедливо отказывают в этом Турции.

Эрдоган может провести перестановки в кабинете министров

Ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган проведет кадровые перестановки в министерствах страны. Эрдоган может расстаться с тремя-четырьмя главами ведомств, сообщили источники Duvar. Они также указали, что несколько министерств, включая министерство семьи и социальных служб, могут быть разделены на два. Число вице-президентов также может увеличиться.

За последние два года в кабмине не произошло никаких изменений, кроме решения Эрдогана отстранить министра транспорта и инфраструктуры Джахита Турхана от должности и заменить его Адилем Караисмайлоглу.

В Турции неуклонно растет число учащихся религиозных средних школ

Посещаемость средних школ с религиозным образованием (imam hatip lisesi) с 2016 года неуклонно растет. 94 тыс. 467 поступили в 2012-2013 годах, 240 тыс. — в 2013-2014, еще почти на 50% больше (385 тыс. 830) в 2014-2015 годах, затем новый всплеск — 524 тыс. 295 в 2015-2016 годах, более 657 тыс. в 2015-2016 годах, 723 тыс. 108 в 2017-2018 годах и, наконец, 761 тыс. 785 в 2018-2019 годах. А число учащихся средней школы снизилось в 2018-2019 до 494 тыс. 376 с 521 218 в 2017-2018 годах.

Ирак призывает Турцию прекратить «военные нарушения» на своей территории

Президент Ирака Бархам Салех заявил 8 июля, что соседняя Турция должна приостановить свое недавнее наступление на предполагаемые позиции Рабочей партии Курдистана в Иракском Курдистане и спорных территориях Ирака, назвав продолжающиеся операции «военным преступлением» на иракской земле.

Берхем Салих также делал заявления 26 июня об операции, начатой Турцией 15 июня. Он отметил, что национальная безопасность и воздушное пространство Ирака были нарушены турецкой стороной, в результате атак погибли безоружные гражданские люди.

ПСР теряет поддержку домохозяек

Недавний опрос компании Gezici показал, что поддержка турецких домохозяек в возрасте от 17 до 75 лет Партии справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана за последние два года снизилась с 58 до 48%. ПСР также потеряла свою привлекательность для женщин в возрасте от 50 до 64 лет, ее рейтинг снизился с 53,8 до 45,5%.

Вместе с тем опрос показал, что Республиканская народная партия (РНП/CHP) смогла привлечь некоторое внимание этой возрастной группы, оказав им финансовую и социальную поддержку после победы в выборах мэров таких мегаполисов, как Стамбул и Анкара.

Экономические дисбалансы в Турции сохраняются, поскольку экономические стимулы подпитывают инфляцию

Экономические дисбалансы Турции, поддерживаемые растущим дефицитом текущего счета и инфляцией, сохраняются во время правительственных усилий по подпитке финансовой активности. Согласно опросу экономистов Reuters, дефицит текущего счета в мае должен был составить четыре млрд долларов по сравнению с профицитом в 151 млн долларов годом ранее. По оценкам агентства, дефицит бюджета на конец года увеличится до 18 млрд долларов.

Промышленное производство сократилось на 23% в мае после более значительного, чем ожидалось, снижения на 31% в апреле. Потребительские цены выросли на 12,6% в годовом исчислении в июне по сравнению с 11,4 в апреле.

Некоторые экономисты обеспокоены тем, что эти факторы могут привести к ослаблению турецкой лиры, которая в начале мая упала до рекордно низкого уровня в 7,269 за доллар. Всплеск дефицита текущего счета в середине 2018 года способствовал возникновению валютного кризиса, который погрузил экономику в рецессию.

После чисток Эрдогана в армии на F-16 стало почти некому летать

Турция оказалась в незавидном положении, когда стало понятно, что на F-16 стало почти некому летать. Это произошло после того, как в рядах ВВС произошли чистки после путча 2016 года, указывает Майкл Пек в статье для The National Interest. Со службы были уволены более 300 пилотов. По словам Пека, это открыло вопрос о том, кто станет управлять истребителями. «В знак отчаяния» турецкое правительство издало указ, в котором говорится, что у 330 бывших пилотов аннулируют их гражданскую лицензию, если они не вернутся на службу в ВВС в ближайшие четыре года.

По мнению аналитика, именно из-за этого, а также из-за возрастающей неспособности защитить себя от воздушных атак, Турция приобрела у России систему противоракетной обороны С-400, вызвав критику со стороны НАТО и Вашингтона.

Разоблачения Болтона показывают, что Трамп проигнорирует требования Сената США к Турции

В недавно вышедшей книге бывшего советника президента США по национальной обороне Джона Болтона говорится, что Дональд Трамп не готов следовать требованиям сенаторов навсегда исключить Турцию из программы истребителей F-35. Отношения между Трампом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, описанные Болтоном как «броманс», являются важным фактором в сложившейся ситуации.

Тем временем на этой неделе американские сенаторы потребовали, чтобы Турция полностью вышла из программы истребителей F-35.