Волочкова оконфузилась, показывая шпагат на тренажере

Москва, 12 июля. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова оконфузилась на тренажере. Балерина застряла, показывая очередной шпагат.

Визитной карточкой 44-летней балерины стали шпагаты. Она демонстрирует идеальную растяжку в любом удобном для нее месте.

На этот раз Волочкова порадовала поклонников, опубликовав в Instagram видео из тренажерного зала. К новому ролику звезда подошла творчески.

Она повисла вниз головой, зафиксировав одну ногу на станке, и сделала шпагат. Затем она сделала то же самое со второй ногой. И снова выгнулась в шпагате.

При этом Волочкова заметила, что каждый использует тренажеры по-своему.

«Спасибо, Сереженька! Как отсюда выбраться?» — сказала балерина, пытаясь спуститься на пол.

Ранее Волочкова опубликовала в Tik-tok ролик со странными танцами у собственного дома. Она крутила обруч, пытаясь удержать и спортивный снаряд, и равновесие. Пользователи предположили, что балерина находится в состоянии алкогольного опьянения.