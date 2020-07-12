Украинцев возмутило заявление киевских школьников о российском Крыме

Киев, 12 июля. Ученики школы №90 в Киеве опубликовали в Сети видеоролик, на котором заявили о принадлежности Крыма к России. Запись возмутила украинцев, которые потребовали извинений за такие высказывания.

Видео школьники загрузили в Интернет после сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории. В комментариях в Facebook указано, что «обиженные» ученики не смогли ответить на вопросы о крымских татарах.

После того, как ролик стал «вирусным», руководство киевской школы извинилось за выпускников и их слова. Сами участники видео тоже признали себя неправыми.

Высказался о произошедшем и Рефат Чубаров — лидер организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» (признана экстремистской и запрещена в России). Он назвал заявление о российском статусе Крыма «дерзким».

«Случился очень неприятный инцидент», — констатировал он в видеообращении в Facebook.

Напомним, что крымчане высказались за воссоединение с Россией на народном референдуме в 2014 году. Голосование провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Однако Украина до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и призывает Запад поддержать ее позицию санкциями против Москвы.

Ранее крымские политики развеяли миф о том, что полуостров «страдает» от украинской водной блокады.

1 Организация запрещена на территории РФ.