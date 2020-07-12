Петр Ян раскрыл секрет своей победы в UFC

Москва, 12 июля. Российский боец смешанного стиля Петр Ян раскрыл секрет успеха в бое с бразильцем Жозе Альдо на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Россиянин выиграл пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Рефери присудил победу Яну техническим нокаутом в пятом раунде.

После победы 27-летний спортсмен заявил, что не планировал форсировать атаку, так как опасался сильного противника. По его словам, тренеры разработали ему тактику выматывания соперника, и он строго придерживался этого плана, давая бразильцу побольше работать и тратить силы.

«Не форсировали, чуть-чуть отбил мне переднюю ногу. В первых раундах нужно было максимально поддавливать и ему давать работать больше, а с третьего раунда начинать работать. Потом он выдохся и мы начали работать», — сказал Ян на пресс-конференции.

Он также признался, что уверенности ему придала поддержка его семьи, и поблагодарил супругу, которая недавно родила ему второго сына. Спортсмен также обратился к российским болельщикам и высказал им слова благодарности.

Петр Ян получил популярность благодаря поединкам под эгидой отечественной организации ACB. На счету спортсмена теперь 15 побед и одно поражение в MMA. При этом в UFC у россиянина нет поражений.