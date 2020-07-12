Норвежский аналитик объяснил, почему нынешние США так близки к распаду

Осло, 12 июля. США еще недавно были неоспоримой сверхдержавой и управляли едва ли не всем миром, а теперь все больше напоминают несостоявшееся государство. Об этом пишет норвежский аналитик Пол Стейган.

В своем материале он сравнивает Штаты с СССР и Балканами и предсказывает государству неутешительную судьбу. По его мнению, американская империя вот-вот рухнет.

«Могут ли США распасться на составные части? Сегодня эта идея многим покажется маловероятной. Но многие ли в 1985 году предсказали бы, что могучий Советский Союз распадется? Вовсе нет, но он все же рассыпался — причем всего через пять лет», — отмечает публицист.

Проводя параллель между США и Балканами, Стейган вспоминает о марше тысяч чернокожих мужчин, который состоялся в Джорджии 5 июля. Участники шествия выступали за создание в Штатах независимого черного государства.

«Можно было бы отмахнуться от них как от проходного эпизода, но у этих требований давние корни и своя социальная и этническая подоплека», — подчеркивает автор.

Аналитик привел и целый ряд других примеров, когда штаты выдвигали требования о независимости. При этом он напомнил, что Конституция США предусматривает их право на самоопределение, и в некоторых из них даже есть его сторонники и реальная социальная и экономическая поддержка.

В связи с этим Стейган задался вопросом: сможет ли империя адаптироваться к новой реальности? Вместе с тем он уточнил, что этот вопрос является риторическим, поскольку «империи не исчезают мало-помалу» — «они взрываются, либо рассыпаются». Нынешние Штаты аналитик сравнивает с Западной Римской империей перед ее распадом и объясняет, почему.

«У страны неоплатный долг, который к тому же растет в геометрической прогрессии. Ее валюта по сути ничего не стоит, но поддерживается военной гегемонией. Страна ведет войну за войной, но все их проигрывает. Граждане страны в них участвовать не хотят, поэтому приходится набирать наемников. Соперники обгоняют США тут и там. В стране 40 миллионов безработных, и к стране подкрадывается голод. Добавьте вооруженных ополченцев и традицию решать конфликты оружием — у вас получится взрывоопасный коктейль», — пишет он.

По прогнозам Стейгана, при таком положении дел «до взрыва» Сша протянут недолго. Он произойдет значительно быстрее, чем крах Западной Римской империи.