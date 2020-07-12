Альпинист назвал главную ошибку группы Дятлова

Москва, 12 июля. Сход лавины, является логичным объяснением гибели группы туристов на перевале Дятлова в 1959 году, считает тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев, комментируя выводы Генпрокуратуры.

Согласно заключению ведомства, шесть туристов из группы Игоря Дятлова погибли от переохлаждения. Трое — от травм, характерных для человека, попавшего в лавину. Тот факт, что группа не смогла найти палатку, прокуратура объяснила плохой видимостью.

Киселев заявил, что этот вывод «очень похожим на правду». По его словам, в определенных погодных условиях можно пройти мимо палатки на расстоянии трех-четырех метров и не найти ее.

«А это лавина, шоковое состояние и они без специальной одежды», — пояснил он в комментарии РБК.

Главной ошибкой группы Дятлова Киселев назвал решение заночевать на лавиноопасном склоне. При этом специалист отметил, что туристам повезло, что в момент схода лавины они оказались не в палатке. Тогда бы у них не было возможности выбраться.

«Когда сошла лавина, им уже повезло, что они не оказались в палатке без возможности выбраться», — заключил он.

Ранее выводы прокуратуры прокомментировал автор книги «Почему скрывают причины гибели группы Дятлова», журналист Николай Варсегов. По его мнению, точку в этом деле ставить рано. По его мнению, на самом деле причина была другая — либо упала ступень ракеты неподалеку и пары ядовитого топлива пошли на палатку, либо еще какие-то отравляющие газы в результате какой-либо аварии.