Бессараб рассказала о дополнительных выплатах работающим пенсионерам с 1 августа

В России должна вырасти стоимость одного пенсионного балла и их количество, чтобы работающие пенсионеры не избегали официального трудоустройства. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили об индексации пенсий работающих пенсионеров с 1 августа. Как указывают в ведомстве, размеры пособий будут увеличены с учетом накопленных пенсионных баллов. В 2020 году стоимость одного составляет 93 рубля, а поэтому размер максимальной прибавки составит 279 рублей. Изменения коснутся официально трудоустроенных граждан.

Помимо этого размер накопительной пенсии увеличится на 9,13%. Это затронет порядка 80 тысяч пенсионеров в России. По оценкам экспертов, индексация превышает уровень инфляции в стране в три раза.

Участники программы софинансирования пенсий также могут рассчитывать на повышение выплат на 7,99%. Речь идет о россиянах, достигших пенсионного возраста по «дореформенным» значениям — 60 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Средства таким гражданам выплачиваются срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком.

Член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что с 1 августа ежегодно происходит корректировка пенсий для работающих пенсионеров.

«С заработной платы работающих пенсионеров продолжают отчисляться страховые взносы. В целом можно заработать три балла, но это катастрофически мало, сам факт понуждает пенсионеров часто переходить на теневую занятость. Получается, что бюджет недополучает страховые взносы, а пенсионерам не индексируют пособия. Максимальную надбавку за год работы можно получить в размере 279 рублей», — заявила Бессараб в беседе с ФАН.

По мнению парламентария, в России должна возрасти не только стоимость одного пенсионного балла, но также их количество. Она прогнозирует, что рано или поздно придется увеличить размер выплат работающим пенсионерам.

«Об этом идет дискуссия, но ее пора прекращать и принимать решение. Три балла — это достаточно мало. Такая сумма, как 279 рублей, не мотивирует работающих пенсионеров. Все чаще и чаще раздаются призывы к тому, чтобы проиндексировать пенсию работающим пенсионерам. Пока что этого не случилось, повышение с 1 августа будет произведено таким образом», — подчеркнула депутат.

К слову, Бессараб напомнила, в России недавно путем голосования одобрили поправки в Конституцию. Теперь в Основном законе страны появилось такое положение: «Не реже одного раза в год пенсия должна быть проиндексирована».

«А разве чем-то пенсия работающего пенсионера отличается от неработающего? Значит, любой вид пенсии нужно индексировать», — выразила уверенность собеседница ФАН.

Напомним, в Пенсионном фонде России сообщили о планах поднять пенсии россиян на 6,3% в 2021 году. В ведомстве рассчитывают, что в 2022 году индексация составит 5,9%, в 2023 году — 5,6%. Эти показатели окажутся выше годовой инфляции, которая, согласно прогнозам Минэкономразвития, в ближайшие три года не превысит 4%.

В ПФР также сообщили, что пожилые родители могут претендовать на выплаты, если у них есть дети-студенты. В ведомстве уточнили, что для получения денег ребенок обязательно должен учится очно.