Политолог рассказал, чем обернется прекращение сотрудничества РФ и Японии для Южных Курил

Москва, 12 июля. Прекращение хозяйственной деятельности между Россией и Японией на Южных Курилах не скажется на российской экономке, уверен политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Он указал на отсутствие активной деятельности японских корпораций на Дальнем Востоке. По его словам, от остановки хозяйственной деятельности РФ и Японии может пострадать только малый бизнес — на Южных Курилах распространены тепличные комплексы, которые потерпят убытки от прекращения сотрудничества.

«Хозяйственной деятельности [между Россией и Японией] не так много. Если японцы уйдут с Сахалина, то кому от этого будет хуже?» — сказал профессор в интервью Ura.ru.

Ярулин считает, что остановка хозяйственной деятельности — это «призыв наказать Россию» за принятую поправку в Конституцию о территориальной целостности. По его мнению, такое поведение Токио ставит крест на надежде вернуть Южные Курилы, но мечты Японии не воплотятся в реальность — РФ никогда не отдаст острова.

«Не будет этого. Курильские острова имеют большое военно-политическое и стратегическое значение», — отметил политолог.

Ранее эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума высказал предположение, что совместная хозяйственная деятельность РФ и Японии на Южных Курилах может прекратиться после принятия Москвой поправок в основной закон.

Уже на протяжении нескольких десятков лет отношения Москвы и Токио омрачены территориальными претензиями Японии. Токио заявляет, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи принадлежат ей. Москва неоднократно говорила, что Южные Курилы вошли в состав РФ по итогам Второй мировой войны.