В России за сутки выявили 6615 новых случаев коронавируса

Москва, 12 июля. Специалисты выявили 6615 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

С начала эпидемии в России зафиксировано 727 162 случая COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 501 061. Скончались 11 335 пациентов — 130 летальных случаев за минувшие сутки. За прошедший день полностью выздоровели 3615 человек.

Лидирующие позиции по числу выявленных случаев коронавируса занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. В общей сложности проведено более 23 миллионов тестов на COVID-19.

Тем временем в Сеченовском университете успешно завершилось исследование на добровольцах российской вакцины от коронавирусной инфекции. Безопасность препарата клинически подтверждена.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Из КНР инфекция быстро распространилась по другим государствам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

По последним данным университета Джона Хопкинса, число зафиксированных случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 12 миллионов. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции умерли около 560 тысяч человек. Более 7,4 миллиона пациентов смогли победить болезнь.