Глава ЛНР показал свою человеческую слабость

Луганск, 12 июля. Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник показал свою человеческую слабость. Оказалось, он заядлый рыбак.

День рыбака появился в России в 1980 году. В СССР его решили отмечать ежегодно во второе воскресенье июля, рассказывает KP.Ru. В 2020-м праздник выпал на 12- е число, и Пасечник решил поздравить всех любителей выуживания рыбы в своем Twitter. При этом глава ЛНР выложил личное фото с уловом.

«Уважаемые рыбаки! Поздравляю с праздником! Рыбалка позволяет приятно провести досуг, остаться наедине с мыслями и насладиться как природой, так и процессом лова рыбы. Желаю вам здоровья и благополучия! Ни хвоста, ни чешуи!» — подписал он публикацию.

Уважаемые рыбаки! Поздравляю с праздником! Рыбалка позволяет приятно провести досуг, остаться наедине с мыслями и насладиться как природой, так и процессом лова рыбы. Желаю вам здоровья и благополучия! Ни хвоста, ни чешуи! pic.twitter.com/J0CR2N7KxW — Леонид Пасечник (@glavalnr) July 12, 2020

Один из пользователей вспомнил в комментариях поговорку о рыбалке.

«Боги не засчитывают в счет жизни время, проведенное на рыбалке!!! Кто это сказал — не помню, но прочитал, по-моему, у Сабанеева», — заметил он.

Июльская дата для Дня рыбака выбрана не случайно. Считается, что именно к этому времени заканчивается действие запрета на рыбную ловлю, связанного с ее нерестом. Кроме того, погода окончательно стабилизируется, и все стремятся к водоемам.

В этот праздник принято поздравлять, прежде всего, работников рыбной сферы: сотрудников рыбинспекций, ученых рыбохозяйственных заведений и университетов, а также пограничников, охраняющих воды территории РФ.

Недавно стало известно, что иногда не прочь порыбачить и российский певец Дмитрий Маликов. В своем Instagram он показал, что проводит время с удочкой у воды со своим двухлетним сыном Марком.